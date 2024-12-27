В матче регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» примет «Хьюстон». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 27 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: Команда из Луизианы не может покинуть последнее место в Западной конференции, проигрывая одну встречу за другой. Баскетболисты «Нью-Орлеана» одержали 5 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Нью-Орлеан» был близок к тому, что прервать проигрышную серию. В поединке против «Денвера» луизианцы добрались до овертайма, сыграв вничью в основное время (119:119). Однако выиграть «пеликанам» так и не удалось (129:132).

Не сыграют: В лазарете команды форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки), форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма). Под вопросом участие Трэй Мёрфи, который получил травму лодыжки.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Нью-Орлеан» проиграл в седьмом матче подряд.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В число лидеров Западной конференций входит «Хьюстон», занимая 2 место в турнирной таблице при 20 победах и 9 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» добился гостевой победы в матче против «Шарлотт» (114:101). Вклад в победу команды внёс Смит, оформив дабл-дабл: 21 очко и 11 подборов.

Не сыграют: В строй команды вернулись Фред Ванвлит и Тари Изон. Однако у «Хьюстона» есть игрок в лазарете, речь о канадском форварде Диллоне Бруксе, который получил травму лодыжки.

Состояние команды: «Хьюстон» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» не может выиграть в седьмом матче подряд

«Хьюстон» выдаёт победную серию из трёх матчей

В этом сезоне «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан» (133:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 3.65.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Вся статистика говорит в пользу «Хьюстона», во-первых команда находится в лидерах Западной конференции, во-вторых — коллектив уже знает как обыгрывать «пеликанов» из Нью-Орлеана.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-9.5) с коэффициентом 2.06.

Прогноз: В первой очной встрече сезона баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Хьюстона» забросили друг другу 246 очков.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.93.