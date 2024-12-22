В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» закрепился в первой четвёрке Западной конференции, добившись 17 побед, в 10 играх «ковбои» потерпели неудачу.

Последние матчи: На «Американ Эйрлайнс Центр» техаский клуб потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (95:118).

Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Из-за болезни игру пропустит немецкий форвард Макс Клебер.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал три победы. «Ковбои» выиграли у «Голден Стэйт» (143:133), «Торонто» (125:118) и «Вашингтона» (137:101).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции поднялся на 5 строчку, одержав 16 побед и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился гостевой победы в матче против «Далласа» (118:95). Ключевую роль в матче сыграл Норман Пауэлл, набрав 29 очков.

Не сыграют: С травмой пальца в лазарете команды находится Теренс Манн. С мышечной тавмой из строя выбыл Деррик Джонс.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо успешной игры против «Далласа», «парусники» обыграли «Юту» (144:107).

Статистика для ставок

«Даллас» одержал 3 победы в последних 5 матчах

«Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из двух матчей

В этом сезоне «Клипперс» выиграл у «Далласа» (118:95)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.23.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Кто окажется сильнее в предстоящем матче, сложно предсказать. Будет упорная борьба и одна из команд одержит победу с минимальным перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В предыдущей очной встрече баскетболисты «Далласа» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 213 очков.

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.93.