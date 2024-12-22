Даллас
Лос-Анджелес Клипперс
«Даллас»
Турнирная таблица: «Даллас» закрепился в первой четвёрке Западной конференции, добившись 17 побед, в 10 играх «ковбои» потерпели неудачу.
Последние матчи: На «Американ Эйрлайнс Центр» техаский клуб потерпел фиаско в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (95:118).
Не сыграют: «Даллас» не сможет рассчитывать на австралийца Данте Экзама, который травмировал запястье. Из-за болезни игру пропустит немецкий форвард Макс Клебер.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Даллас» одержал три победы. «Ковбои» выиграли у «Голден Стэйт» (143:133), «Торонто» (125:118) и «Вашингтона» (137:101).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции поднялся на 5 строчку, одержав 16 побед и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» добился гостевой победы в матче против «Далласа» (118:95). Ключевую роль в матче сыграл Норман Пауэлл, набрав 29 очков.
Не сыграют: С травмой пальца в лазарете команды находится Теренс Манн. С мышечной тавмой из строя выбыл Деррик Джонс.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из двух матчей. Помимо успешной игры против «Далласа», «парусники» обыграли «Юту» (144:107).
Статистика для ставок
- «Даллас» одержал 3 победы в последних 5 матчах
- «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из двух матчей
- В этом сезоне «Клипперс» выиграл у «Далласа» (118:95)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.23.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Кто окажется сильнее в предстоящем матче, сложно предсказать. Будет упорная борьба и одна из команд одержит победу с минимальным перевесом в счёте.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В предыдущей очной встрече баскетболисты «Далласа» и «Лос-Анджелес Клипперс» забросили друг другу 213 очков.
Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.93.