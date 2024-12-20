Финикс
Индиана
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается положительный баланс игр: 14 побед и 11 поражений.
Последние матчи: Команда из Аризоны одержала победу над «Портлендом» (116:109). В составе «Финикса» точными действиями отметился один из лидеров команды Девин Букер, набрав 28 очков.
Финикс — Индиана: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Под вопросом участие в игре Брэдли Била, который травмировал колено.
Состояние команды: «Финикс» выдаёт победную серию из двух матчей. Ранее «Санз» добился победы в матче против «Юты» (134:126).
«Индиана»
Турнирная таблица: «Индиана» улучшила положение в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись с 10 на 8 место. Баскетболисты из Индианаполиса одержали 12 победы и потерпели 15 поражений.
Последние матчи: «Индиана» оказалась сильнее «Нью-Орлеана» в прошедшем туре национальной баскетбольной ассоциации (119:104). В составе «иноходцев» лучших показателей добился Паскаль Сиакам, которому удалось набрать 22 очка.
Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыли Джеймс Вайзман и Айзея Джексон. Лодыжку повредил Аарон Несмит, он тоже пропустит предстоящую игру против «Финикса».
Состояние команды: «Индиана» выдаёт победную серию из двух матчей. Ранее «иноходцы» выиграли у «Филадельфии» (121:107).
Статистика для ставок
- Победная серия «Финикса» составляет два матча
- Победная серия «Индианы» составляет два матча
- В этом сезоне «Финикс» и «Индиана» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Индианы» — 3.16.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: Обе команды показывают в последних матчах симпатичный баскетбол, в предстоящей игре будет упорная и навряд ли кому-то удастся выиграть с крупным счётом.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 235.5 с коэффициентом 1.91.