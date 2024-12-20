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    «Финикс» и «Индиана» сыграют в открытый баскетбол?

    «Финикс» — «Индиана». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Индиана»
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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Индиана

    Индиана

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается положительный баланс игр: 14 побед и 11 поражений.

    Последние матчи: Команда из Аризоны одержала победу над «Портлендом» (116:109). В составе «Финикса» точными действиями отметился один из лидеров команды Девин Букер, набрав 28 очков.

    Финикс — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Под вопросом участие в игре Брэдли Била, который травмировал колено.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Финикс» выдаёт победную серию из двух матчей. Ранее «Санз» добился победы в матче против «Юты» (134:126).

    «Индиана»

    Турнирная таблица: «Индиана» улучшила положение в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись с 10 на 8 место. Баскетболисты из Индианаполиса одержали 12 победы и потерпели 15 поражений.

    Последние матчи: «Индиана» оказалась сильнее «Нью-Орлеана» в прошедшем туре национальной баскетбольной ассоциации (119:104). В составе «иноходцев» лучших показателей добился Паскаль Сиакам, которому удалось набрать 22 очка.

    Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыли Джеймс Вайзман и Айзея Джексон. Лодыжку повредил Аарон Несмит, он тоже пропустит предстоящую игру против «Финикса».

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    Состояние команды: «Индиана» выдаёт победную серию из двух матчей. Ранее «иноходцы» выиграли у «Филадельфии» (121:107).

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Финикса» составляет два матча

    • Победная серия «Индианы» составляет два матча

    • В этом сезоне «Финикс» и «Индиана» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Индианы» — 3.16.

    ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Обе команды показывают в последних матчах симпатичный баскетбол, в предстоящей игре будет упорная и навряд ли кому-то удастся выиграть с крупным счётом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 235.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Финикс» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» и «Индиана» сыграют в открытый баскетбол?
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