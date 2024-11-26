Денвер
Нью-Йорк
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 6 место, одержав 9 побед и потерпев 6 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:102). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.
Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.
Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 9 выигрышей и 7 проигрышей.
Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации потерпел поражение в матче против «Юты» (106:121).
Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Прешес Ачиува (мышечная травма), Майлз Макбрайд (травма колена) и Митчелл Робинсон (травма лодыжки).
Состояние команды: У «Нью-Йорка» прервалась выигрышная серия, которая состояла из четырёх матчей.
Статистика для ставок
- В последних 5 матчах «Денвер» одержал две победы
- Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из 4 матчей
- В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Денвер» ещё не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Нью-Йорка» — 2.45.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
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Прогноз: Встречаются команды, которые способны сыграть в атакующий баскетбол. Не исключаем равной и упорной борьбы.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.01.