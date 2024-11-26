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    «Денвер» и «Нью-Йорк» сыграют в открытый баскетбол?

    «Денвер» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Нью-Йорк»
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    «Чикаго» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 26 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Ноября 2024 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 05:00 Нью-Йорк

    Нью-Йорк

  • НБА
    •

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 6 место, одержав 9 побед и потерпев 6 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:102). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 9 выигрышей и 7 проигрышей.

    Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации потерпел поражение в матче против «Юты» (106:121).

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Прешес Ачиува (мышечная травма), Майлз Макбрайд (травма колена) и Митчелл Робинсон (травма лодыжки).

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    Состояние команды: У «Нью-Йорка» прервалась выигрышная серия, которая состояла из четырёх матчей.

    Статистика для ставок

    • В последних 5 матчах «Денвер» одержал две победы

    • Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из 4 матчей

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Денвер» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Нью-Йорка» — 2.45.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: Встречаются команды, которые способны сыграть в атакующий баскетбол. Не исключаем равной и упорной борьбы.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Денвер» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» и «Нью-Йорк» сыграют в открытый баскетбол?
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