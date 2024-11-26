В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 26 ноября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 6 место, одержав 9 побед и потерпев 6 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:102). Вклад в победу команды внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, ногу травмировал форвард Арон Гордон, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» одержал две победы в последних пяти матчах.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 4 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 9 выигрышей и 7 проигрышей.

Последние матчи: «Нью-Йорк» в последней игре регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации потерпел поражение в матче против «Юты» (106:121).

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Прешес Ачиува (мышечная травма), Майлз Макбрайд (травма колена) и Митчелл Робинсон (травма лодыжки).

Состояние команды: У «Нью-Йорка» прервалась выигрышная серия, которая состояла из четырёх матчей.

Статистика для ставок

В последних 5 матчах «Денвер» одержал две победы

Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая состояла из 4 матчей

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Денвер» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Нью-Йорка» — 2.45.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: Встречаются команды, которые способны сыграть в атакующий баскетбол. Не исключаем равной и упорной борьбы.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 2.01.