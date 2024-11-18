Чикаго
Хьюстон
«Чикаго»
Турнирное положение: Выступления «Чикаго» в новом сезоне нельзя назвать удовлетворительными, поскольку клуб едва попадает в зону плей-ин, занимая десятое место на Востоке.
Последние матчи: Донован который год ломает голову над тем, чтобы структурировать игру «Чикаго», но у него пока что откровенно мало что получается. В трех последних домашних матчах ни одной победы.
Травмированные игроки: В списке травмированных «Чикаго» по-прежнему находится Ламело Болл, а также есть подозрения на длительное лечение Саного, повредившего колено в последней игре.
Общий тонус клуба: В поединке против более молодого и бегущего вперед «Хьюстона» будет тяжело, и нет уверенности, что хозяева смогут прервать безрадостную серию на своем паркете.
«Хьюстон»
Турнирное положение: В прошлом мезоне было видно, что «Хьюстон» может и хочет прогрессировать. В этом чемпионате прогресс продолжается, и клуб из Техаса уже на третьей строчке западной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках молодая поросль «Хьюстона» сыграла так, что не было к чему придраться, поэтому победы над всеми соперниками были одержаны за явным преимуществом.
Травмированные игроки: Име Удока может радоваться, что в «Хьюстоне» нет ни одного травмированного игрока, и все готовы помочь победить «Чикаго» в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Матч в Иллинойсе будет проходить с явным преимуществом гостей, и если они проиграют, то в этом будет только их вина.
Статистика для ставок
- «Чикаго» проиграл четыре последних поединка
- «Хьюстон» выиграл четыре последних встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 2.61, а на победу «Хьюстона» — 1.53.
Прогноз: «Хьюстон» сейчас выглядит более готовым к победам
- 1.72Оклахома — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.78Мемфис — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Вашингтон — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды знают, как набирать очки, поэтому мы вправе рассчитывать на результативную игру
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.90
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.25