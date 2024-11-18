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    «Хьюстон» увезет легкую победу из Иллинойса?

    «Чикаго» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.90), прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Ноября 2024 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 03:00 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Выступления «Чикаго» в новом сезоне нельзя назвать удовлетворительными, поскольку клуб едва попадает в зону плей-ин, занимая десятое место на Востоке.

    Последние матчи: Донован который год ломает голову над тем, чтобы структурировать игру «Чикаго», но у него пока что откровенно мало что получается. В трех последних домашних матчах ни одной победы.

    Травмированные игроки: В списке травмированных «Чикаго» по-прежнему находится Ламело Болл, а также есть подозрения на длительное лечение Саного, повредившего колено в последней игре.

    Общий тонус клуба: В поединке против более молодого и бегущего вперед «Хьюстона» будет тяжело, и нет уверенности, что хозяева смогут прервать безрадостную серию на своем паркете.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: В прошлом мезоне было видно, что «Хьюстон» может и хочет прогрессировать. В этом чемпионате прогресс продолжается, и клуб из Техаса уже на третьей строчке западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках молодая поросль «Хьюстона» сыграла так, что не было к чему придраться, поэтому победы над всеми соперниками были одержаны за явным преимуществом.

    Травмированные игроки: Име Удока может радоваться, что в «Хьюстоне» нет ни одного травмированного игрока, и все готовы помочь победить «Чикаго» в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Матч в Иллинойсе будет проходить с явным преимуществом гостей, и если они проиграют, то в этом будет только их вина.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» проиграл четыре последних поединка

    • «Хьюстон» выиграл четыре последних встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 2.61, а на победу «Хьюстона» — 1.53.

    Прогноз: «Хьюстон» сейчас выглядит более готовым к победам

    Альтернативный прогноз: Обе команды знают, как набирать очки, поэтому мы вправе рассчитывать на результативную игру

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.90

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.25

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    «Чикаго» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» увезет легкую победу из Иллинойса?
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