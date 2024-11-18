В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Хьюстон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Выступления «Чикаго» в новом сезоне нельзя назвать удовлетворительными, поскольку клуб едва попадает в зону плей-ин, занимая десятое место на Востоке.

Последние матчи: Донован который год ломает голову над тем, чтобы структурировать игру «Чикаго», но у него пока что откровенно мало что получается. В трех последних домашних матчах ни одной победы.

Травмированные игроки: В списке травмированных «Чикаго» по-прежнему находится Ламело Болл, а также есть подозрения на длительное лечение Саного, повредившего колено в последней игре.

Общий тонус клуба: В поединке против более молодого и бегущего вперед «Хьюстона» будет тяжело, и нет уверенности, что хозяева смогут прервать безрадостную серию на своем паркете.

«Хьюстон»

Турнирное положение: В прошлом мезоне было видно, что «Хьюстон» может и хочет прогрессировать. В этом чемпионате прогресс продолжается, и клуб из Техаса уже на третьей строчке западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках молодая поросль «Хьюстона» сыграла так, что не было к чему придраться, поэтому победы над всеми соперниками были одержаны за явным преимуществом.

Травмированные игроки: Име Удока может радоваться, что в «Хьюстоне» нет ни одного травмированного игрока, и все готовы помочь победить «Чикаго» в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Матч в Иллинойсе будет проходить с явным преимуществом гостей, и если они проиграют, то в этом будет только их вина.

Статистика для ставок

«Чикаго» проиграл четыре последних поединка

«Хьюстон» выиграл четыре последних встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 2.61, а на победу «Хьюстона» — 1.53.

Прогноз: «Хьюстон» сейчас выглядит более готовым к победам

Альтернативный прогноз: Обе команды знают, как набирать очки, поэтому мы вправе рассчитывать на результативную игру

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.90

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.25