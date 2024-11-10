ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаПроверка на прочность. Разгром от «Спортинга» обнажил проблемы, с которыми столкнулся «Ман Сити» Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком» Александр Усик5 причин, почему Усик снова победит Фьюри
  • 22:30
    • «Манчестер Сити» проиграл четвертый матч подряд, уступив «Брайтону»
  • 22:24
    • Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA
  • 21:57
    • «Милан» упустил победу в матче с «Кальяри», у Леау — дубль
  • 21:29
    • Дубль Чавеса помог «Динамо» победить «Пари НН»
  • 20:55
    • «Ростов» уверенно переиграл «Химки»
  • 19:30
    • «Локомотив» оказался сильнее «Ак Барса» в матче КХЛ
  • 19:25
    • Гол Мусиалы принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»
    Все новости спорта

    «Бостон» снова обыграет соперника из штата Висконсин?

    «Милуоки» — «Бостон». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 10 ноября. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 10 Ноября 2024 года

    Милуоки

  • НБА
    •  Милуоки 23:30 Бостон

    Бостон

  • НБА
    •

    «Милуоки»

    Турнирная таблица: «Милуоки» расположились на непривычном 13 месте турнирной таблице Восточной конференции. Баскетболисты из штата Висконсин одержали 2 победы и потерпели 7 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата некогда один из лидеров Восточной конференции потерпел поражение в гостевом матче против «Нью-Йорка» (94:116).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Крис Миддлтон, он травмировал лодыжку. Зато остальные игроки уже восстановились после травм. Это Яннис Адетокунбо, Брук Лопес и Гари Трент.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Есть вероятность, что баскетболисты «Милуоки» сливают своего тренера, так как в девяти матчах одержали всего две победы. Хуже на Востоке идет только «Филадельфия».

    «Бостон»

    Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 10 сыгранных матчей «кельты» одержали 8 побед и потерпели 2 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.

    Последние матчи: «Кельты» выиграли у «Бруклина» в минувшем туре (108:104). Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (94:94).

    Вклад в победу «Бостона» внёс лидер команды Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на трех игроков: в лазарете команды находятся защитник Джейлен Браун (травма бедра), центровой Люк Корнет (травма подколенного сухожилия) и форвард Кристапс Порзингис (травма ноги).

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бостон» одержал четыре победы.

    Статистика для ставок

    • В последних 10 матчах баскетболисты «Милуоки» потерпели 8 поражений

    • В последних 15 матчах баскетболисты «Бостона» одержали 12 побед

    • В этом сезоне «Бостон» уже обыгравал «Милуоки» (119:108)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Милуоки» — 2.25.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Бостон» сейчас находится на подьеме, в отличии от игроков «Милуоки». В этом сезоне «кельты» уже обыгрывали «оленей» и смогут снова это повторить.

    Ставка: Фора «Бостона» (-3.5) с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Атланта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кливленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Пинейро — Робертсон
  • Бои
  • Сегодня в 03:40
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чухаджян — Эннис
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мэгни — Пратес
  • Бои
  • Сегодня в 05:40
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нисикори — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аталанта — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милуоки» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» снова обыграет соперника из штата Висконсин?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры