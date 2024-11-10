В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 10 ноября. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» расположились на непривычном 13 месте турнирной таблице Восточной конференции. Баскетболисты из штата Висконсин одержали 2 победы и потерпели 7 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата некогда один из лидеров Восточной конференции потерпел поражение в гостевом матче против «Нью-Йорка» (94:116).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Крис Миддлтон, он травмировал лодыжку. Зато остальные игроки уже восстановились после травм. Это Яннис Адетокунбо, Брук Лопес и Гари Трент.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Есть вероятность, что баскетболисты «Милуоки» сливают своего тренера, так как в девяти матчах одержали всего две победы. Хуже на Востоке идет только «Филадельфия».

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 10 сыгранных матчей «кельты» одержали 8 побед и потерпели 2 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.

Последние матчи: «Кельты» выиграли у «Бруклина» в минувшем туре (108:104). Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (94:94).

Вклад в победу «Бостона» внёс лидер команды Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на трех игроков: в лазарете команды находятся защитник Джейлен Браун (травма бедра), центровой Люк Корнет (травма подколенного сухожилия) и форвард Кристапс Порзингис (травма ноги).

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бостон» одержал четыре победы.

Статистика для ставок

В последних 10 матчах баскетболисты «Милуоки» потерпели 8 поражений

В последних 15 матчах баскетболисты «Бостона» одержали 12 побед

В этом сезоне «Бостон» уже обыгравал «Милуоки» (119:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Милуоки» — 2.25.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Бостон» сейчас находится на подьеме, в отличии от игроков «Милуоки». В этом сезоне «кельты» уже обыгрывали «оленей» и смогут снова это повторить.

Ставка: Фора «Бостона» (-3.5) с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.