Милуоки
Бостон
«Милуоки»
Турнирная таблица: «Милуоки» расположились на непривычном 13 месте турнирной таблице Восточной конференции. Баскетболисты из штата Висконсин одержали 2 победы и потерпели 7 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата некогда один из лидеров Восточной конференции потерпел поражение в гостевом матче против «Нью-Йорка» (94:116).
Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Крис Миддлтон, он травмировал лодыжку. Зато остальные игроки уже восстановились после травм. Это Яннис Адетокунбо, Брук Лопес и Гари Трент.
Состояние команды: Есть вероятность, что баскетболисты «Милуоки» сливают своего тренера, так как в девяти матчах одержали всего две победы. Хуже на Востоке идет только «Филадельфия».
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 10 сыгранных матчей «кельты» одержали 8 побед и потерпели 2 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.
Последние матчи: «Кельты» выиграли у «Бруклина» в минувшем туре (108:104). Судьбу победителя соперники определили в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (94:94).
Вклад в победу «Бостона» внёс лидер команды Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 33 очка.
Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на трех игроков: в лазарете команды находятся защитник Джейлен Браун (травма бедра), центровой Люк Корнет (травма подколенного сухожилия) и форвард Кристапс Порзингис (травма ноги).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Бостон» одержал четыре победы.
Статистика для ставок
- В последних 10 матчах баскетболисты «Милуоки» потерпели 8 поражений
- В последних 15 матчах баскетболисты «Бостона» одержали 12 побед
- В этом сезоне «Бостон» уже обыгравал «Милуоки» (119:108)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Милуоки» — 2.25.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.
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Прогноз: «Бостон» сейчас находится на подьеме, в отличии от игроков «Милуоки». В этом сезоне «кельты» уже обыгрывали «оленей» и смогут снова это повторить.
Ставка: Фора «Бостона» (-3.5) с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.