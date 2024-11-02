«Бруклин»
Турнирное положение: Начало этого сезона для «Бруклина» получилось выше ожидаемого, поэтому девятое место в конференции вполне можно рассчитывать на успех.
Последние матчи: Можно было не увидеть и этого, если бы «Бруклину» не сопутствовала удача в определяющих моментах выигрышных матчей.
Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» в начале чемпионата и продолжает лечить запястье.
Общий тонус клуба: Вон старается поставить своему клубу новую игру, но пока что он сталкивается с большим количеством сложностей по всем фронтам.
«Чикаго»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Чикаго» получается удовлетворительным, поскольку команда из Иллинойса размещается на четвертом месте турнирной таблицы конференции.
Последние матчи: За пять сыгранных матчей «Чикаго» смог выиграть в трех поединках, причем соперники были не из легких.
Травмированные игроки: В самом начале регулярного чемпионата «Чикаго» не может рассчитывать на Болла и Смита. Потери достаточно серьезные, но Донован научился их компенсировать.
Общий тонус клуба: В поединке против «Бруклина» именно гости выглядят более вероятными претендентами на победу.
Статистика для ставок
- «Бруклин» выиграл два последних матча из трех
- Три последних очных противостояния «Чикаго» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.67, а на победу «Чикаго» — 2.02.
Прогноз: «Чикаго» расправится с не самым сильным соперником.
- 1.84Кливленд — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.93Юта — Сан-Антонио: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 1.82Даллас — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
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Альтернативный прогноз: Проблемы в обороне и не самая плохая оборона сделают свое дело
Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: ТМ 205 с коэффициентом 2.29.