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    «Чикаго» сможет добыть победу в Нью-Йорке?

    «Бруклин» — «Чикаго». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 02 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Начало этого сезона для «Бруклина» получилось выше ожидаемого, поэтому девятое место в конференции вполне можно рассчитывать на успех.

    Последние матчи: Можно было не увидеть и этого, если бы «Бруклину» не сопутствовала удача в определяющих моментах выигрышных матчей.

    Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» в начале чемпионата и продолжает лечить запястье.

    Общий тонус клуба: Вон старается поставить своему клубу новую игру, но пока что он сталкивается с большим количеством сложностей по всем фронтам.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Старт нового сезона для «Чикаго» получается удовлетворительным, поскольку команда из Иллинойса размещается на четвертом месте турнирной таблицы конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: За пять сыгранных матчей «Чикаго» смог выиграть в трех поединках, причем соперники были не из легких.

    Травмированные игроки: В самом начале регулярного чемпионата «Чикаго» не может рассчитывать на Болла и Смита. Потери достаточно серьезные, но Донован научился их компенсировать.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Бруклина» именно гости выглядят более вероятными претендентами на победу.

    Статистика для ставок

    • «Бруклин» выиграл два последних матча из трех

    • Три последних очных противостояния «Чикаго» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.67, а на победу «Чикаго» — 2.02.

    Прогноз: «Чикаго» расправится с не самым сильным соперником.

    Альтернативный прогноз: Проблемы в обороне и не самая плохая оборона сделают свое дело

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТМ 205 с коэффициентом 2.29.

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    «Бруклин» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» сможет добыть победу в Нью-Йорке?
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