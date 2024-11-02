В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Барклайс Центре» 02 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Бруклин» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бруклин»

Турнирное положение: Начало этого сезона для «Бруклина» получилось выше ожидаемого, поэтому девятое место в конференции вполне можно рассчитывать на успех.

Последние матчи: Можно было не увидеть и этого, если бы «Бруклину» не сопутствовала удача в определяющих моментах выигрышных матчей.

Травмированные игроки: Шарп по-прежнему не может помочь «Бруклину» в начале чемпионата и продолжает лечить запястье.

Общий тонус клуба: Вон старается поставить своему клубу новую игру, но пока что он сталкивается с большим количеством сложностей по всем фронтам.

«Чикаго»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Чикаго» получается удовлетворительным, поскольку команда из Иллинойса размещается на четвертом месте турнирной таблицы конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: За пять сыгранных матчей «Чикаго» смог выиграть в трех поединках, причем соперники были не из легких.

Травмированные игроки: В самом начале регулярного чемпионата «Чикаго» не может рассчитывать на Болла и Смита. Потери достаточно серьезные, но Донован научился их компенсировать.

Общий тонус клуба: В поединке против «Бруклина» именно гости выглядят более вероятными претендентами на победу.

Статистика для ставок

«Бруклин» выиграл два последних матча из трех

Три последних очных противостояния «Чикаго» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бруклина» дают коэффициент 1.67, а на победу «Чикаго» — 2.02.

Прогноз: «Чикаго» расправится с не самым сильным соперником.

Альтернативный прогноз: Проблемы в обороне и не самая плохая оборона сделают свое дело

Ставка: П2 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: ТМ 205 с коэффициентом 2.29.