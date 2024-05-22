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    «Бостон» с победы начнёт серию против «Индианы»?

    «Бостон» — «Индиана». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 22 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Индиана»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В первом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Мая 2024 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
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    «Бостон»

    Путь в плей-офф: «Бостон» преодолел два раунда в плей-офф, переиграв «Кливленд» и «Майами» с одинаковым счётом (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: Во втором раунде плей-офф «бостонские кельты» добились победы над «Кливлендом». В решающем матче «Селтикс» выиграл со счётом 113:98. Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустит первые два матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

    Все прогнозы на спорт

    Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

    Последние матчи: В последнем матче против «Нью-Йорка» команда из Индианаполиса добилась победы со счётом 130:109. Решающую роль в победе команды сыграл Тайриз Хэлибертон, который набрал 26 очков в матче.

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Индиана» одержала четыре победы, во всех играх были повержены «никсы» из Нью-Йорка. (130:109, 116:103, 121:89, 111:106).

    Статистика для ставок

    • «Бостон» и «Индиана» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли четыре раза

    • «Бостон» выиграл три встречи у «Индианы» (129:124, 118:101, 155:104)

    • «Индиана» добилась успеха в одном матче (133:131)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Индианы» — 4.78.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Бостона» (-10) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Индиана» забрасывают 240 очков, стоит ожидать результативной игры со стороны обеих команд.

    Ставка: ТБ 224 с коэффициентом 2.15.

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    «Бостон» — «Индиана». В первом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Индиана» с коэффициентом 1.88.
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