В первом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 22 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: «Бостон» преодолел два раунда в плей-офф, переиграв «Кливленд» и «Майами» с одинаковым счётом (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: Во втором раунде плей-офф «бостонские кельты» добились победы над «Кливлендом». В решающем матче «Селтикс» выиграл со счётом 113:98. Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустит первые два матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

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Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

Последние матчи: В последнем матче против «Нью-Йорка» команда из Индианаполиса добилась победы со счётом 130:109. Решающую роль в победе команды сыграл Тайриз Хэлибертон, который набрал 26 очков в матче.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Индиана» одержала четыре победы, во всех играх были повержены «никсы» из Нью-Йорка. (130:109, 116:103, 121:89, 111:106).

Статистика для ставок

«Бостон» и «Индиана» в этом сезоне регулярного чемпионата сыграли четыре раза

«Бостон» выиграл три встречи у «Индианы» (129:124, 118:101, 155:104)

«Индиана» добилась успеха в одном матче (133:131)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Индианы» — 4.78.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать уверенной и крупнной победы лучшей команды Восточной конференции.

Ставка: Фора «Бостона» (-10) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В среднем за матч «Бостон» и «Индиана» забрасывают 240 очков, стоит ожидать результативной игры со стороны обеих команд.

Ставка: ТБ 224 с коэффициентом 2.15.