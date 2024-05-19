ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Валерий НичушкинОтстранение Валерия Ничушкина создает сложную дилемму для «Колорадо»
  • 00:00
    • «Милан» уступил «Торино»
  • 23:40
    • Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе
    Все новости спорта

    С кем сыграет «Бостон» в полуфинале?

    «Нью-Йорк» — «Индиана». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 19 мая 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Индиана»
    В седьмом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 19 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

    Последние матчи: «Никсы» снова упустили преимущество в четвертьфинальной серии против «Индианы», проиграв на выезде со счётом 103:116. Теперь нас ждёт седьмой и решающий матч в серии.

    Не сыграют: Выбыли из игры 7 баскетболистов «Нью-Йорка»: с травмой плеча в лазарете находится Джулиус Рэндл, не смогут сыграть в предстоящем матче против «Индианы» Чарли Браун из-за сотрясения. А ещё у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон, с мышечной травмой из игры выбыл О Джи Ануноби.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В матче против «Индианы» не смог доиграть шестой матч серии Джош Харт, который получил повреждение ещё в первой четверти, но продолжил играть. В заключительном отрезке поединка Харт уже не мог терпеть боли в области живота и покинул площадку.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: «Индиана» в первом раунде плей-офф сражалась против «Милуоки». Соперникам потребовалось шесть матчей, чтобы определить победителя пары, который шагнёт в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» добились победы со счётом 4:2.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В шестом матче дуэли результативностью в составе «Индианы» отметился Паскаль Сиакам, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Индиане» удалось восстановить равновесие на табло, счёт в серии равный — 3:3. Стоит также отметить еще игру двух игроков команды из Индианаполиса, которые лидируют по очкам в этом розыгрыше плей-офф. Оби Топпин забросил 140 очков, а Ти Джей Макконнелл набрал 128 очков.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» трижды обыграл «Индиану» (121:91, 130:121, 121:117)

    • «Индиана» взяла реванш у «никсов» (116:103, 121:89, 111:106)

    • «Нью-Йорк» переигрывает «Индиану» в серии — 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Индианы» — 2.11.

    ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Команды уже встречались в седьмых матчах плей-офф, в 1994-м году «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» в полуфинале турнира, а в 1995-м уже «Индиана» смогла переиграть соперника, только в рамках 1/4 финала. Команда из Индианаполиса может сейчас поймать победную волну после того, как смогла отыграться в серии. Ставим на победу «Индианы».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.11.

    Прогноз: Есть альтернативный варинат, чтобы не рисковать в пользу «иноходцев», лучше сыграть на положительной форе команды из Индианаполиса.

    Ставка: Фора «Индианы» (+3) с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Хилл — Пинейро
  • Бои
  • Сегодня в 02:10
    •  3.54
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барбоза — Мерфи
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.40
  • Прогноз на матч Урал — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фернандес — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монца — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк» — «Индиана». В седьмом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 19 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» с коэффициентом 2.11.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры