В седьмом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 19 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

Последние матчи: «Никсы» снова упустили преимущество в четвертьфинальной серии против «Индианы», проиграв на выезде со счётом 103:116. Теперь нас ждёт седьмой и решающий матч в серии.

Не сыграют: Выбыли из игры 7 баскетболистов «Нью-Йорка»: с травмой плеча в лазарете находится Джулиус Рэндл, не смогут сыграть в предстоящем матче против «Индианы» Чарли Браун из-за сотрясения. А ещё у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон, с мышечной травмой из игры выбыл О Джи Ануноби.

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Состояние команды: В матче против «Индианы» не смог доиграть шестой матч серии Джош Харт, который получил повреждение ещё в первой четверти, но продолжил играть. В заключительном отрезке поединка Харт уже не мог терпеть боли в области живота и покинул площадку.

«Индиана»

Путь в плей-офф: «Индиана» в первом раунде плей-офф сражалась против «Милуоки». Соперникам потребовалось шесть матчей, чтобы определить победителя пары, который шагнёт в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» добились победы со счётом 4:2.

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Последние матчи: В шестом матче дуэли результативностью в составе «Индианы» отметился Паскаль Сиакам, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

Состояние команды: «Индиане» удалось восстановить равновесие на табло, счёт в серии равный — 3:3. Стоит также отметить еще игру двух игроков команды из Индианаполиса, которые лидируют по очкам в этом розыгрыше плей-офф. Оби Топпин забросил 140 очков, а Ти Джей Макконнелл набрал 128 очков.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» трижды обыграл «Индиану» (121:91, 130:121, 121:117)

«Индиана» взяла реванш у «никсов» (116:103, 121:89, 111:106)

«Нью-Йорк» переигрывает «Индиану» в серии — 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Индианы» — 2.11.

ТБ 208.5 и ТМ 208.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Команды уже встречались в седьмых матчах плей-офф, в 1994-м году «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» в полуфинале турнира, а в 1995-м уже «Индиана» смогла переиграть соперника, только в рамках 1/4 финала. Команда из Индианаполиса может сейчас поймать победную волну после того, как смогла отыграться в серии. Ставим на победу «Индианы».

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.11.

Прогноз: Есть альтернативный варинат, чтобы не рисковать в пользу «иноходцев», лучше сыграть на положительной форе команды из Индианаполиса.

Ставка: Фора «Индианы» (+3) с коэффициентом 1.85.