В четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 12 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Путь в плей-офф: «Индиана» в первом раунде плей-офф сражалась против «Милуоки». Соперникам потребовалось шесть матчей, чтобы определить победителя пары, который шагнёт в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» добились победы со счётом 4:2.

Последние матчи: На родной арене «Гейнбридж Филдаус» зажёг лидер «Индианы» Тайриз Хэлибёртон, который набрал 35 очков, совершил 7 подборов и 6 трехочковых в двух матчах плей-офф подряд. Таким образом баскетболист стал пятым игроков после Карри, Митчелла, Хардена и Лилларда по этому показателю. Сама «Индиана» переиграла «Нью-Йорк» со счётом 111:106.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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Состояние команды: У Тайриза Хэлибёртона перед матчем была травмирована спина, однако баскетболист смог найти в себе силы и вернуться на площадку, чтобы помочь «Индиане» добиться победы и сократить отставание в серии против «Нью-Йорка».

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

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Последние матчи: На данный момент «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 2:1. Несмотря на проигранную встречу «Индиане» (106:111), лучшим игроком поединка стал Донте Дивинченцо, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

Не сыграют: 6 баскетболистов «Нью-Йорка» находятся в лазарете команды. Вне игры — Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон и О Джи Ануноби — с травмой подколенного сухожилия.

Состояние команды: В строй команды вернулся Джален Брансон, который восстановился после травмы ноги. Проигранная встреча против «Индианы» прервала трехматчевую выигрышную серию «никсов», ранее нью-йоркцы смогли выиграть у «Индианы» (130:121, 121:117) и «Филадельфии» (118:115). Все матчи в рамках плей-офф НБА.

Статистика для ставок

В стартовых матчах серии «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (130:121, 121:117)

«Индиана» одержала в третьей игре дуэли (111:106)

Прервалась трёхматчевая победная серия «Нью-Йорка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Нью-Йорка» — 2.91.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Возвращение Тайриза Хэлибертона в строй может придать уверенности «Индиане» в предстоящей игре. Во-первых, команда сократила отставание до минимума, во-вторых «иноходцы» играют дома.

Ставка: Фора «Индианы» (-6.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 217 очков — столько забросили баскетболисты «Индианы» и «Нью-Йорка» в третьй игре серии. Так что можно сыграть на результативности предстоящего поединка.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.93.