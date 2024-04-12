«Юта»
Турнирное положение: В этом сезоне «Юта» провалилась практически полностью, поскольку 12 место на Западе для клуба Харди расценить по-иному не получается.
Последние матчи: Клуб из Солт-Лейк-Сити не может победить на протяжении последних 13 (!) поединков.
Травмированные игроки: Под конец сезона у клуба накопилось большое количество травмированных. Сейчас на больничном сразу пять игроков: Кесслер, Данн, Кларксон, Коллинз и Маркканен.
Общий тонус клуба: В таком состоянии у «джазменов» никаких шансов против более живого «Хьюстона» нет априори.
«Хьюстон»
Турнирное положение: Торможение «Хьюстона» по дистанции было ожидаемо, но никто не думал, что оно затянется на длительное количество времени. С 11 позиции догнать «Голден Стэйт» уже не представляется возможным.
Последние матчи: Серия неудач прервалась победой над «Орландо» (118:106), но это уже никоим образом не может повлиять на нынешнее положение дел в таблице Запада.
Травмированные игроки: По-прежнему на лечении находятся Исон, Адамс, Тэйт и Шенгюн. Последнего как раз и не хватило на финише сезона.
Общий тонус клуба: Встреча с «Ютой» будет носить сугубо товарищеский характер, поскольку ничего не светит обоим клубам.
Статистика для ставок
- Четыре последних очных поединка остались за «Хьюстоном»
- «Юта» не может выиграть с середины марта
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 2.17, а на победу «Хьюстона» — 1.59.
Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.
- 2.41Бостон — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.73Детройт — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.93Сакраменто — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.
Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.80
Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.