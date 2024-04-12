В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: В этом сезоне «Юта» провалилась практически полностью, поскольку 12 место на Западе для клуба Харди расценить по-иному не получается.

Последние матчи: Клуб из Солт-Лейк-Сити не может победить на протяжении последних 13 (!) поединков.

Травмированные игроки: Под конец сезона у клуба накопилось большое количество травмированных. Сейчас на больничном сразу пять игроков: Кесслер, Данн, Кларксон, Коллинз и Маркканен.

Общий тонус клуба: В таком состоянии у «джазменов» никаких шансов против более живого «Хьюстона» нет априори.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Торможение «Хьюстона» по дистанции было ожидаемо, но никто не думал, что оно затянется на длительное количество времени. С 11 позиции догнать «Голден Стэйт» уже не представляется возможным.

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Последние матчи: Серия неудач прервалась победой над «Орландо» (118:106), но это уже никоим образом не может повлиять на нынешнее положение дел в таблице Запада.

Травмированные игроки: По-прежнему на лечении находятся Исон, Адамс, Тэйт и Шенгюн. Последнего как раз и не хватило на финише сезона.

Общий тонус клуба: Встреча с «Ютой» будет носить сугубо товарищеский характер, поскольку ничего не светит обоим клубам.

Статистика для ставок

Четыре последних очных поединка остались за «Хьюстоном»

«Юта» не может выиграть с середины марта

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 2.17, а на победу «Хьюстона» — 1.59.

Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.80

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.