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    «Хьюстон» имеет больше шансов на успех?

    «Юта» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Юта»

    Турнирное положение: В этом сезоне «Юта» провалилась практически полностью, поскольку 12 место на Западе для клуба Харди расценить по-иному не получается.

    Последние матчи: Клуб из Солт-Лейк-Сити не может победить на протяжении последних 13 (!) поединков.

    Травмированные игроки: Под конец сезона у клуба накопилось большое количество травмированных. Сейчас на больничном сразу пять игроков: Кесслер, Данн, Кларксон, Коллинз и Маркканен.

    Общий тонус клуба: В таком состоянии у «джазменов» никаких шансов против более живого «Хьюстона» нет априори.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Торможение «Хьюстона» по дистанции было ожидаемо, но никто не думал, что оно затянется на длительное количество времени. С 11 позиции догнать «Голден Стэйт» уже не представляется возможным.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Серия неудач прервалась победой над «Орландо» (118:106), но это уже никоим образом не может повлиять на нынешнее положение дел в таблице Запада.

    Травмированные игроки: По-прежнему на лечении находятся Исон, Адамс, Тэйт и Шенгюн. Последнего как раз и не хватило на финише сезона.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «Ютой» будет носить сугубо товарищеский характер, поскольку ничего не светит обоим клубам.

    Статистика для ставок

    • Четыре последних очных поединка остались за «Хьюстоном»

    • «Юта» не может выиграть с середины марта

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 2.17, а на победу «Хьюстона» — 1.59.

    Прогноз: Гости имеют куда больше шансов на победу.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

    Ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 1.80

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.29.

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    Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Хьюстон» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» имеет больше шансов на успех?
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