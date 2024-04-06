«Мемфис»
Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Мемфиса» настоящая катастрофа с баскетболистами, но клуб как-то продолжает сохранять оптимизм и даже держится на 13 месте в конференции.
Последние матчи: Помимо этого, она подходит к поединку с «Детройтом», обыграв в крайнем матче сам «Милуоки» (111:101).
Травмированные игроки: Коллектив из Теннеси является самым травматичным клубом лиги с начала сезона. Прямо сейчас за команду не могу играть 11 баскетболистов.
Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера все лиги у хозяев куда более вероятные шансы на победу, даже с учетом полностью забитого лазарета.
«Детройт»
Турнирное положение: Состояние «Детройта» крайне неудовлетворительное, а шансы на последнее место в сводной таблице всей лиги по итогам сезона увеличиваются с каждым новым проигрышем.
Последние матчи: В 11 последних матчах удалось добыть всего лишь одну победу, которая пришлась на матч против «Хьюстона» (96:87).
Травмированные игроки: У клуба из Мичигана не такие серьезные проблемы с игровым ресурсом, как у «Мемфиса», но потери также довольно серьезные. Не смогут играть сразу пять игроков.
Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что гости навяжут борьбу и постараются взять реванш за недавно проигранный домашний матч, но такая идея изначально кажется мало реализуемой.
Статистика для ставок
- У «Мемфис» в двух последних поединках две победы
- «Детройт» не может обыграть «Гриззлис» с 2021 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.81, а на победу «Детройта» — 2.06.
Прогноз: «Мемфис» сможет ещё раз обыграть «Детройт» за короткий промежуток времени
- 2.90Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.82Даллас — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.92Шарлотт — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра снова получится мало результативной
Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.21.