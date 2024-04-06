ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионовТемные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ «Вегас» в матче с «Ванкувером»Топ-5 наиболее интригующих матчей, которые могут состояться в первом раунде плей-офф НХЛ
  • 14:32
    • Официально: Адиев назначен на пост главного тренера «Ахмата»
  • 13:35
    • «Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая»
    Все новости спорта

    «Мемфис» снова огорчит «Детройт»?

    «Мемфис» — «Детройт». Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Детройт Пистонс
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Мемфиса» настоящая катастрофа с баскетболистами, но клуб как-то продолжает сохранять оптимизм и даже держится на 13 месте в конференции.

    Последние матчи: Помимо этого, она подходит к поединку с «Детройтом», обыграв в крайнем матче сам «Милуоки» (111:101).

    Травмированные игроки: Коллектив из Теннеси является самым травматичным клубом лиги с начала сезона. Прямо сейчас за команду не могу играть 11 баскетболистов.

    Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера все лиги у хозяев куда более вероятные шансы на победу, даже с учетом полностью забитого лазарета.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Состояние «Детройта» крайне неудовлетворительное, а шансы на последнее место в сводной таблице всей лиги по итогам сезона увеличиваются с каждым новым проигрышем.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В 11 последних матчах удалось добыть всего лишь одну победу, которая пришлась на матч против «Хьюстона» (96:87).

    Травмированные игроки: У клуба из Мичигана не такие серьезные проблемы с игровым ресурсом, как у «Мемфиса», но потери также довольно серьезные. Не смогут играть сразу пять игроков.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что гости навяжут борьбу и постараются взять реванш за недавно проигранный домашний матч, но такая идея изначально кажется мало реализуемой.

    Статистика для ставок

    • У «Мемфис» в двух последних поединках две победы

    • «Детройт» не может обыграть «Гриззлис» с 2021 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.81, а на победу «Детройта» — 2.06.

    Прогноз: «Мемфис» сможет ещё раз обыграть «Детройт» за короткий промежуток времени

    Альтернативный прогноз: Игра снова получится мало результативной

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Берреттини — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Согдиана — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бунедкор — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Минск — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Падерборн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мертенс — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бари — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Детройт» с коэффициентом 1.81. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» снова огорчит «Детройт»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры