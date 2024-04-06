В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 06 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Мемфис» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: Несмотря на то, что у «Мемфиса» настоящая катастрофа с баскетболистами, но клуб как-то продолжает сохранять оптимизм и даже держится на 13 месте в конференции.

Последние матчи: Помимо этого, она подходит к поединку с «Детройтом», обыграв в крайнем матче сам «Милуоки» (111:101).

Травмированные игроки: Коллектив из Теннеси является самым травматичным клубом лиги с начала сезона. Прямо сейчас за команду не могу играть 11 баскетболистов.

Общий тонус клуба: В игре против аутсайдера все лиги у хозяев куда более вероятные шансы на победу, даже с учетом полностью забитого лазарета.

«Детройт»

Турнирное положение: Состояние «Детройта» крайне неудовлетворительное, а шансы на последнее место в сводной таблице всей лиги по итогам сезона увеличиваются с каждым новым проигрышем.

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Последние матчи: В 11 последних матчах удалось добыть всего лишь одну победу, которая пришлась на матч против «Хьюстона» (96:87).

Травмированные игроки: У клуба из Мичигана не такие серьезные проблемы с игровым ресурсом, как у «Мемфиса», но потери также довольно серьезные. Не смогут играть сразу пять игроков.

Общий тонус клуба: Хотелось бы верить, что гости навяжут борьбу и постараются взять реванш за недавно проигранный домашний матч, но такая идея изначально кажется мало реализуемой.

Статистика для ставок

У «Мемфис» в двух последних поединках две победы

«Детройт» не может обыграть «Гриззлис» с 2021 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 1.81, а на победу «Детройта» — 2.06.

Прогноз: «Мемфис» сможет ещё раз обыграть «Детройт» за короткий промежуток времени

Альтернативный прогноз: Игра снова получится мало результативной

Ставка: П1 с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.21.