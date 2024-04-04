В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 4 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Команда из штата Висконсин входит в число лидеров Восточной конференции. «Милуоки» занимает 2 место в турнирной таблице, выше только «Бостон». «Баксы» в этом сезоне провели 75 матчей, одержав 47 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Милуоки» оступился в поединке против «Вашингтона» (113:117).

Не сыграют: В матче против «Мемфиса» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. По личным причинам не сыграет Дэмиан Лиллард.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Милуоки» смог выиграть у «Оклахомы» (118:93) и «Атланты» (122:113), были и две неудачные игры против «Нью-Орлеана» (100:107) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:128).

«Мемфис»

Турнирное положение: «Мемфис» доигрывает сезон в регулярном чемпионате, команда из штата Теннесси провела 75 матчей в турнире. «Гризли» одержали 25 побед и потерпели 50 поражений. На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции.

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Последние матчи: Джарен Джексон сыграл важную роль в победном матче «Мемфиса» над «Детройтом» (110:108). Форвард «гризли» набрал в игре 40 очков, совершил 7 подборов и отдал 3 передачи.

Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 9 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар.

Состояние команды: «Мемфису» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Ранее команда из Теннесси проиграла «Орландо» (88:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:136) и «Денверу» (103:128).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Мемфис» и «Милуоки» сыграли один раз

«Мемфис» переиграл «Милуоки» со счётом 113:110

Проигрышная серия «Мемфиса» составляла три матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Мемфиса» — 7.29.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Милуоки» сейчас находится в хорошей игровой форме, к тому же «Мемфис» без своих лидеров играет крайне неудачно. Есть большая вероятность, что «баксы» добьются победы.

Ставка: Фора «Милуоки» (-14) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в предыдущей очной встрече баскетболисты «Мемфиса» и «Милуоки» забросили друг другу 223 очка.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.