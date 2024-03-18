В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Все потуги «Вашингтона» привели к тому, что столичная команда так и вовсе опустилась ан последнее место в конференции.

Последние матчи: Крайние матчи оказались совсем невыразительными, но и травмы игроков дают о себе знать.

Травмированные игроки: У столичного клуба с травмированными игроками проблемы не критические, но на Шамета, Ливерса и Багли тренерский штаб рассчитывать не может.

Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» завершится для хозяев паркета разгромом, даже если удача будет на их стороне.

«Бостон»

Турнирное положение: Лидерство «Бостона» во всей лиге не поддается никаким сомнениям, и с приближением конца регулярки это доминирование только усиливается.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В четырех последних матчах ни одного поражения, а лидеры клуба все больше и больше напоминают машину.

Травмированные игроки: Массачусетский клуб сейчас не может задействовать в своих схемах Порзингиса, который травмировал подколенное сухожилие.

Общий тонус клуба: Нет никаких надежд на то, что «Вашингтон» сможет продемонстрировать характер.

Статистика для ставок

«Вашингтон» за весь февраль не выиграл ни одного матча

Два последних очных матча остались за «Бостоном»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 6.28, а на победу «Бостона» — 1.14.

Прогноз: «Бостон» выиграет этот матч без вариантов для соперника.

Альтернативный прогноз: Игра будет обоюдоострой.

Ставка: Ф2 (-13) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.