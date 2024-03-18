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    «Бостон» вдоволь покуражится над «Вашингтоном»?

    «Вашингтон» — «Бостон». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Все потуги «Вашингтона» привели к тому, что столичная команда так и вовсе опустилась ан последнее место в конференции.

    Последние матчи: Крайние матчи оказались совсем невыразительными, но и травмы игроков дают о себе знать.

    Травмированные игроки: У столичного клуба с травмированными игроками проблемы не критические, но на Шамета, Ливерса и Багли тренерский штаб рассчитывать не может.

    Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» завершится для хозяев паркета разгромом, даже если удача будет на их стороне.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Лидерство «Бостона» во всей лиге не поддается никаким сомнениям, и с приближением конца регулярки это доминирование только усиливается.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В четырех последних матчах ни одного поражения, а лидеры клуба все больше и больше напоминают машину.

    Травмированные игроки: Массачусетский клуб сейчас не может задействовать в своих схемах Порзингиса, который травмировал подколенное сухожилие.

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    Общий тонус клуба: Нет никаких надежд на то, что «Вашингтон» сможет продемонстрировать характер.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» за весь февраль не выиграл ни одного матча

    • Два последних очных матча остались за «Бостоном»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 6.28, а на победу «Бостона» — 1.14.

    Прогноз: «Бостон» выиграет этот матч без вариантов для соперника.

    Альтернативный прогноз: Игра будет обоюдоострой.

    Ставка: Ф2 (-13) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» вдоволь покуражится над «Вашингтоном»?
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