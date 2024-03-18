«Вашингтон»
Турнирное положение: Все потуги «Вашингтона» привели к тому, что столичная команда так и вовсе опустилась ан последнее место в конференции.
Последние матчи: Крайние матчи оказались совсем невыразительными, но и травмы игроков дают о себе знать.
Травмированные игроки: У столичного клуба с травмированными игроками проблемы не критические, но на Шамета, Ливерса и Багли тренерский штаб рассчитывать не может.
Общий тонус клуба: Игра против «Бостона» завершится для хозяев паркета разгромом, даже если удача будет на их стороне.
«Бостон»
Турнирное положение: Лидерство «Бостона» во всей лиге не поддается никаким сомнениям, и с приближением конца регулярки это доминирование только усиливается.
Последние матчи: В четырех последних матчах ни одного поражения, а лидеры клуба все больше и больше напоминают машину.
Травмированные игроки: Массачусетский клуб сейчас не может задействовать в своих схемах Порзингиса, который травмировал подколенное сухожилие.
Общий тонус клуба: Нет никаких надежд на то, что «Вашингтон» сможет продемонстрировать характер.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» за весь февраль не выиграл ни одного матча
- Два последних очных матча остались за «Бостоном»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 6.28, а на победу «Бостона» — 1.14.
Прогноз: «Бостон» выиграет этот матч без вариантов для соперника.
- 1.82Орландо — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.89Лос-Анджелес Клипперс — Атланта: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.83Даллас — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: Игра будет обоюдоострой.
Ставка: Ф2 (-13) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.