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    «Индиана» легко расправится с «быками»?

    «Индиана» — «Чикаго». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Чикаго»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 14 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Индиана» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Последние результаты «Индианы» начинают радовать поклонников этого клуба, поскольку их любимцы снова начали побеждать, но выше шестого места в турнирной таблице Востока их любимцам пока что тяжело подняться.

    Последние матчи: Две победы были одержаны над совсем не слабыми «Орландо» (111:97) и «Оклахомой» (121:111).

    Травмированные игроки: У «Пэйсерс» сейчас точно не могут играть Матюрин и Макдермотт а участие Джонсона пока что под вопросом, поскольку простуда дает о себе знать.

    Общий тонус клуба: Крайне радует, что Карлайл смог достучаться до своих баскетболистов, поэтому вероятность победы и в предстоящем поединке довольно высока.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Последние недели для «Чикаго» выдались вполне успешными, что и позволило клубу из Иллинойса приблизиться к заветной восьмерке.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Но в двух последних поединках случились поражения от «Далласа» и «Лос-Анджелес Клипперс», и снова надежды на удачное завершение сезона поубавилось.

    Травмированные игроки: Уже продолжительное время Донован не может рассчитывать на Болла, Лавина и Уильямса.

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    Общий тонус клуба: В игре против куда более заряженной «Индианы» расклад сил не в пользу приезжей команды.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» выиграла четыре из пяти последних очных встреч против «Чикаго»

    • «Буллз» проиграли две последних встречи по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.59, а на победу «Чикаго» — 2.45.

    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным баскетболом.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Чикаго» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» легко расправится с «быками»?
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