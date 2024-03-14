«Индиана»
Турнирное положение: Последние результаты «Индианы» начинают радовать поклонников этого клуба, поскольку их любимцы снова начали побеждать, но выше шестого места в турнирной таблице Востока их любимцам пока что тяжело подняться.
Последние матчи: Две победы были одержаны над совсем не слабыми «Орландо» (111:97) и «Оклахомой» (121:111).
Травмированные игроки: У «Пэйсерс» сейчас точно не могут играть Матюрин и Макдермотт а участие Джонсона пока что под вопросом, поскольку простуда дает о себе знать.
Общий тонус клуба: Крайне радует, что Карлайл смог достучаться до своих баскетболистов, поэтому вероятность победы и в предстоящем поединке довольно высока.
«Чикаго»
Турнирное положение: Последние недели для «Чикаго» выдались вполне успешными, что и позволило клубу из Иллинойса приблизиться к заветной восьмерке.
Последние матчи: Но в двух последних поединках случились поражения от «Далласа» и «Лос-Анджелес Клипперс», и снова надежды на удачное завершение сезона поубавилось.
Травмированные игроки: Уже продолжительное время Донован не может рассчитывать на Болла, Лавина и Уильямса.
Общий тонус клуба: В игре против куда более заряженной «Индианы» расклад сил не в пользу приезжей команды.
Статистика для ставок
- «Индиана» выиграла четыре из пяти последних очных встреч против «Чикаго»
- «Буллз» проиграли две последних встречи по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.59, а на победу «Чикаго» — 2.45.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.
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Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас результативным баскетболом.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.07.