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    «Торонто» одолеет ослабленных техасцев?

    «Торонто» — «Даллас». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Даллас»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Не хочется сглазить «Торонто», но результаты клуба Раяковича по последним матчам приятно удивляют.

    Последние матчи: Канадский клуб одержал три победы подряд, чего с ним не случалось с самого старта регулярного чемпионата.

    Травмированные игроки: Канадский коллектив в данный момент времени не может рассчитывать на Науэла и Пёльтля.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что хозяева смогут одолеть мощных техасцев даже без учета Дончича в стартовом составе.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Техасский клуб благодаря последним своим результатам значительно продвинулся по таблице Запада, и в данный момент размещается на седьмом месте в конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Но в последней игре против «Индианы» прервалась впечатляющая победная серия «Далласа», насчитывающая семь матчей подряд.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Маверикс» не могут принимать участие в матчах Лайвли, Грин, Дончич, Клебер и Экзам.

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    Общий тонус клуба: С таким потерями даже в матче против не совсем конкурентоспособного «Торонто» будет тяжело рассчитывать на победу.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» проиграл три последних матча по календарю

    • Две последних встречи между этими соперниками остались за канадской дружиной

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.21, а на победу «Далласа» — 1.71.

    Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

    Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.22.

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    «Торонто» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» одолеет ослабленных техасцев?
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