В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Не хочется сглазить «Торонто», но результаты клуба Раяковича по последним матчам приятно удивляют.

Последние матчи: Канадский клуб одержал три победы подряд, чего с ним не случалось с самого старта регулярного чемпионата.

Травмированные игроки: Канадский коллектив в данный момент времени не может рассчитывать на Науэла и Пёльтля.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что хозяева смогут одолеть мощных техасцев даже без учета Дончича в стартовом составе.

«Даллас»

Турнирное положение: Техасский клуб благодаря последним своим результатам значительно продвинулся по таблице Запада, и в данный момент размещается на седьмом месте в конференции.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Но в последней игре против «Индианы» прервалась впечатляющая победная серия «Далласа», насчитывающая семь матчей подряд.

Травмированные игроки: Сейчас у «Маверикс» не могут принимать участие в матчах Лайвли, Грин, Дончич, Клебер и Экзам.

Общий тонус клуба: С таким потерями даже в матче против не совсем конкурентоспособного «Торонто» будет тяжело рассчитывать на победу.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл три последних матча по календарю

Две последних встречи между этими соперниками остались за канадской дружиной

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.21, а на победу «Далласа» — 1.71.

Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной

Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.22.