«Торонто»
Турнирное положение: Не хочется сглазить «Торонто», но результаты клуба Раяковича по последним матчам приятно удивляют.
Последние матчи: Канадский клуб одержал три победы подряд, чего с ним не случалось с самого старта регулярного чемпионата.
Травмированные игроки: Канадский коллектив в данный момент времени не может рассчитывать на Науэла и Пёльтля.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что хозяева смогут одолеть мощных техасцев даже без учета Дончича в стартовом составе.
«Даллас»
Турнирное положение: Техасский клуб благодаря последним своим результатам значительно продвинулся по таблице Запада, и в данный момент размещается на седьмом месте в конференции.
Последние матчи: Но в последней игре против «Индианы» прервалась впечатляющая победная серия «Далласа», насчитывающая семь матчей подряд.
Травмированные игроки: Сейчас у «Маверикс» не могут принимать участие в матчах Лайвли, Грин, Дончич, Клебер и Экзам.
Общий тонус клуба: С таким потерями даже в матче против не совсем конкурентоспособного «Торонто» будет тяжело рассчитывать на победу.
Статистика для ставок
- «Торонто» проиграл три последних матча по календарю
- Две последних встречи между этими соперниками остались за канадской дружиной
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.21, а на победу «Далласа» — 1.71.
Прогноз: У хозяев больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра получится результативной
Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.
Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.22.