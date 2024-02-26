ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро с трофеем Кубка лигиОт драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги Браим Диас«Реал» — «Севилья». Онлайн «Ливерпуль»«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 13:15
    • Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шеньхуа»
  • 13:58
    • «Зенит» стал худшим клубом РПЛ по трансферному балансу
  • 11:02
    • «Детройт» уступил «Орландо», 34 очка Брансона не помогли «Никс» победить «Селтикс»
    Все новости спорта

    «Шарлотт» увезёт победу из штата Орегон?

    «Портленд» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.26) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 26 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 26 Февраля 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: Баскетболисты из штата Орегон на зону плей-ин не рассчитывают. «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 14 место при 15 победах и 40 поражениях.

    Последние матчи: «Портленд» потерпел поражение в 7-м матче подряд. В рамках минувшего тура «речники» проиграли «Денверу» (112:127).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Браун, Брогдон, Руперт, Уильямс и Хендерсон.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Портленд» находится в упадке, в последний раз команда побеждала 1 февраля, тогда обыграли одного из лидеров Восточной конференции «Милуоки» (119:116).

    После последовала череда неудачных встреч: «Портленд» проиграл «Миннесоте» (91:128, 109:121), «Нью-Орлеану» (84:93), «Детройту» (122:128) и дважды уступил «Денверу» (103:112, 108:120).

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: На Востоке баскетболисты «Шарлотт» идут на 14-м месте в турнирной таблице, одержав 14 побед и потерпев 42 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В гостевом матче против «Голден Стэйт» команда из Северной Каролины потерпела поражение со счётом 84:97. Таким образом прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из четырёх матчей.

    Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки и спины. На больничной койке находятся Ламело Болл и Марк Уильямс. Колено травмировал Давис Бертанс, участие латвийского форварда под вопросом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: Выигрышная серия «Шарлотт» составляла четыре матча, пока «шершни» не сыграли с калифорнийцами из «Голден Стэйт». Ранее «Шарлотт» добился побед над «Ютой» (115:107), «Атлантой» (122:99), «Индианой» (111:102) и «Мемфисом» (115:106).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Портленд» и «Шарлотт» ещё не встречались

    • Прервалась четырёхматчевая выигрышная серия «Шарлотт»

    • Проигрышная серия «Портленда» состоит из 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Шарлотт» — 2.26.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Шарлотт» в последних матчах удивляет своей победной серией. «Портленд» — один из худших клубов Западной конференции. Так что есть вероятность, что гости одержат победу в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.26.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Шарлотт» завершаются на отметке в 220 очков. Можно ожидать результативной игры в предстоящей встрече.

    Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ордабасы — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кадис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ницца — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Тулуза — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Гавр — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Шарлотт» увезёт победу из штата Орегон?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры