«Портленд»
Турнирное положение: Баскетболисты из штата Орегон на зону плей-ин не рассчитывают. «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 14 место при 15 победах и 40 поражениях.
Последние матчи: «Портленд» потерпел поражение в 7-м матче подряд. В рамках минувшего тура «речники» проиграли «Денверу» (112:127).
Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Браун, Брогдон, Руперт, Уильямс и Хендерсон.
Состояние команды: «Портленд» находится в упадке, в последний раз команда побеждала 1 февраля, тогда обыграли одного из лидеров Восточной конференции «Милуоки» (119:116).
После последовала череда неудачных встреч: «Портленд» проиграл «Миннесоте» (91:128, 109:121), «Нью-Орлеану» (84:93), «Детройту» (122:128) и дважды уступил «Денверу» (103:112, 108:120).
«Шарлотт»
Турнирное положение: На Востоке баскетболисты «Шарлотт» идут на 14-м месте в турнирной таблице, одержав 14 побед и потерпев 42 проигрыша.
Последние матчи: В гостевом матче против «Голден Стэйт» команда из Северной Каролины потерпела поражение со счётом 84:97. Таким образом прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из четырёх матчей.
Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки и спины. На больничной койке находятся Ламело Болл и Марк Уильямс. Колено травмировал Давис Бертанс, участие латвийского форварда под вопросом.
Состояние команды: Выигрышная серия «Шарлотт» составляла четыре матча, пока «шершни» не сыграли с калифорнийцами из «Голден Стэйт». Ранее «Шарлотт» добился побед над «Ютой» (115:107), «Атлантой» (122:99), «Индианой» (111:102) и «Мемфисом» (115:106).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Портленд» и «Шарлотт» ещё не встречались
- Прервалась четырёхматчевая выигрышная серия «Шарлотт»
- Проигрышная серия «Портленда» состоит из 7 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Шарлотт» — 2.26.
ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.
Прогноз: «Шарлотт» в последних матчах удивляет своей победной серией. «Портленд» — один из худших клубов Западной конференции. Так что есть вероятность, что гости одержат победу в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.26.
Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Шарлотт» завершаются на отметке в 220 очков. Можно ожидать результативной игры в предстоящей встрече.
Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.97.