В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 26 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: Баскетболисты из штата Орегон на зону плей-ин не рассчитывают. «Портленд» в турнирной таблице Западной конференции занимает 14 место при 15 победах и 40 поражениях.

Последние матчи: «Портленд» потерпел поражение в 7-м матче подряд. В рамках минувшего тура «речники» проиграли «Денверу» (112:127).

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Браун, Брогдон, Руперт, Уильямс и Хендерсон.

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Состояние команды: «Портленд» находится в упадке, в последний раз команда побеждала 1 февраля, тогда обыграли одного из лидеров Восточной конференции «Милуоки» (119:116).

После последовала череда неудачных встреч: «Портленд» проиграл «Миннесоте» (91:128, 109:121), «Нью-Орлеану» (84:93), «Детройту» (122:128) и дважды уступил «Денверу» (103:112, 108:120).

«Шарлотт»

Турнирное положение: На Востоке баскетболисты «Шарлотт» идут на 14-м месте в турнирной таблице, одержав 14 побед и потерпев 42 проигрыша.

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Последние матчи: В гостевом матче против «Голден Стэйт» команда из Северной Каролины потерпела поражение со счётом 84:97. Таким образом прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из четырёх матчей.

Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки и спины. На больничной койке находятся Ламело Болл и Марк Уильямс. Колено травмировал Давис Бертанс, участие латвийского форварда под вопросом.

Состояние команды: Выигрышная серия «Шарлотт» составляла четыре матча, пока «шершни» не сыграли с калифорнийцами из «Голден Стэйт». Ранее «Шарлотт» добился побед над «Ютой» (115:107), «Атлантой» (122:99), «Индианой» (111:102) и «Мемфисом» (115:106).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Портленд» и «Шарлотт» ещё не встречались

Прервалась четырёхматчевая выигрышная серия «Шарлотт»

Проигрышная серия «Портленда» состоит из 7 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Шарлотт» — 2.26.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Шарлотт» в последних матчах удивляет своей победной серией. «Портленд» — один из худших клубов Западной конференции. Так что есть вероятность, что гости одержат победу в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.26.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Шарлотт» завершаются на отметке в 220 очков. Можно ожидать результативной игры в предстоящей встрече.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.97.