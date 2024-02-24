В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 24 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: «Золотые» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» занимает 10 место при 28 победах и 26 поражениях.

Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате, переиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:110). Лучшей результативностью отметился Энтони Дэвис, оформив дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой руки остался Крис Пол. Остальные игроки «Голден Стэйт» вернулись в строй.

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Состояние команды: В строй калифорнийской команды вернулся Клей Томпсон, который и принес победу своей команде над «джазменами» из Юты. Также к команде из лазарета присоединился Гэри Пэйтон.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 13 место. «Шершни» в регулярном чемпионате провели 55 матчей, одержав 14 побед, в остальных встречах команда потерпела поражение.

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Последние матчи: В гостевом матче против «Юты» баскетболисты «Шарлотт» одержали победу со счетом 115:107. Стоит отметить дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов в исполнении Майлза Бриджеса.

Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки и спины. На больничной койке находятся Ламело Болл и Марк Уильямс. Колено травмировал Давис Бертанс, участие латвийского форварда под вопросом.

Состояние команды: Выигрышная серия «Шарлотт» составляет уже четыре матча, помимо победы над «Ютой», «шершни» также обыграли «Атланту» (122:99), «Индиану» (111:102) и «Мемфис» (115:106).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Шарлотт» еще не встречались

Победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет четыре матча

«Голден Стэйт» выиграл четыре игры в последних пяти встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Шарлотт» — 7.04.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, кто одержит победу, сложно предсказать. Однако можно сыграть в пользу «Голден Стэйт», в команде есть Стеф Карри, который вполне может стать ключевым игроком в поединке.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В матчах «Голден Стэйт» в среднем забрасывается 230 очков, так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.97.