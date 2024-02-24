ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • 14:54
    • «Ливерпуль» встретится с пражской «Спартой» в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» прервёт выигрышную серию соперника?

    «Голден Стэйт» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 24 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: «Золотые» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» занимает 10 место при 28 победах и 26 поражениях.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате, переиграв «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:110). Лучшей результативностью отметился Энтони Дэвис, оформив дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой руки остался Крис Пол. Остальные игроки «Голден Стэйт» вернулись в строй.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй калифорнийской команды вернулся Клей Томпсон, который и принес победу своей команде над «джазменами» из Юты. Также к команде из лазарета присоединился Гэри Пэйтон.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 13 место. «Шершни» в регулярном чемпионате провели 55 матчей, одержав 14 побед, в остальных встречах команда потерпела поражение.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В гостевом матче против «Юты» баскетболисты «Шарлотт» одержали победу со счетом 115:107. Стоит отметить дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов в исполнении Майлза Бриджеса.

    Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки и спины. На больничной койке находятся Ламело Болл и Марк Уильямс. Колено травмировал Давис Бертанс, участие латвийского форварда под вопросом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: Выигрышная серия «Шарлотт» составляет уже четыре матча, помимо победы над «Ютой», «шершни» также обыграли «Атланту» (122:99), «Индиану» (111:102) и «Мемфис» (115:106).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Шарлотт» еще не встречались

    • Победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет четыре матча

    • «Голден Стэйт» выиграл четыре игры в последних пяти встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Шарлотт» — 7.04.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, кто одержит победу, сложно предсказать. Однако можно сыграть в пользу «Голден Стэйт», в команде есть Стеф Карри, который вполне может стать ключевым игроком в поединке.

    Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-14) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: В матчах «Голден Стэйт» в среднем забрасывается 230 очков, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Меньшик — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсунспор — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Козенца — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ковентри — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» прервёт выигрышную серию соперника?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры