«Орландо»
Турнирное положение: «Орландо» своей игрой заслужил седьмое место в таблице восточной конференции, но амбиции клуба Мозли куда выше.
Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).
Травмированные игроки: В составе клуба из Флориды нет ни одного травмированного или даже нездорового игрока.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.
«Оклахома»
Турнирное положение: «Оклахома» за весь сезон пару дней успела побыть лидером западной конференции, но сейчас уже на третьем месте в таблице.
Последние матчи: Все же молодым игрокам клуба не хватает должного уровня опыта, поэтому и случаются откровенно неудачные матчи или серии игр.
Травмированные игроки: У Дэйгнолта в составе почти все здоровы за исключением Хэйуорда, который умудрился травмировать икроножную мышцу.
Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе гостям вполне по силам увезти победу из Флориды.
Статистика для ставок
- «Орландо» не проигрывает дома уже три матча
- «Оклахома» за пять очных матчей проиграла клубу из Флориды всего лишь один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.98, а на победу «Оклахомы» — 1.71.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.14.