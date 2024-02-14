В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Орландо» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: «Орландо» своей игрой заслужил седьмое место в таблице восточной конференции, но амбиции клуба Мозли куда выше.

Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).

Травмированные игроки: В составе клуба из Флориды нет ни одного травмированного или даже нездорового игрока.

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Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

«Оклахома»

Турнирное положение: «Оклахома» за весь сезон пару дней успела побыть лидером западной конференции, но сейчас уже на третьем месте в таблице.

Последние матчи: Все же молодым игрокам клуба не хватает должного уровня опыта, поэтому и случаются откровенно неудачные матчи или серии игр.

Травмированные игроки: У Дэйгнолта в составе почти все здоровы за исключением Хэйуорда, который умудрился травмировать икроножную мышцу.

Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе гостям вполне по силам увезти победу из Флориды.

Статистика для ставок

«Орландо» не проигрывает дома уже три матча

«Оклахома» за пять очных матчей проиграла клубу из Флориды всего лишь один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.98, а на победу «Оклахомы» — 1.71.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.14.