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    «Оклахома» увезет победу из Флориды?

    «Орландо» — «Оклахома». Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Орландо» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Орландо»

    Турнирное положение: «Орландо» своей игрой заслужил седьмое место в таблице восточной конференции, но амбиции клуба Мозли куда выше.

    Последние матчи: За шесть последних матчей «волшебники» потерпели всего лишь одно поражение, которое пришлось на матч против «Майами» (95:121).

    Травмированные игроки: В составе клуба из Флориды нет ни одного травмированного или даже нездорового игрока.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против такой же молодой и задорной «Оклахомы» хозяева вполне могут побороться за победу.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Оклахома» за весь сезон пару дней успела побыть лидером западной конференции, но сейчас уже на третьем месте в таблице.

    Последние матчи: Все же молодым игрокам клуба не хватает должного уровня опыта, поэтому и случаются откровенно неудачные матчи или серии игр.

    Травмированные игроки: У Дэйгнолта в составе почти все здоровы за исключением Хэйуорда, который умудрился травмировать икроножную мышцу.

    Общий тонус клуба: В почти оптимальном составе гостям вполне по силам увезти победу из Флориды.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» не проигрывает дома уже три матча

    • «Оклахома» за пять очных матчей проиграла клубу из Флориды всего лишь один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.98, а на победу «Оклахомы» — 1.71.

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    Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет максимально высоким.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.14.

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    «Орландо» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» увезет победу из Флориды?
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