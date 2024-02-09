ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Джо ПайферПайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86
  • 01:32
    • «Атлетико» Мадрид уступил в первом матче полуфинала Кубка Испании «Атлетику» Бильбао
  • 01:07
    • «ПСЖ» уверенно победил «Брест» и стал четвертьфиналистом Кубка Франции
    Все новости спорта

    «Воины» окажут сопротивление «Индиане»?

    «Индиана» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.64) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 09 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2024 года

    «Индиана»

    «Индиана» снова начинает раскочегаривается, хотя ещё совсем недавно проигрывала всем подряд. В последней сыгранной встрече жертвой пал «Хьюстон».

    Разница по счету после финальной сирены составила всего лишь три очка, но игровое преимущество было всецело на стороне клуба Карлайла.

    Команда из Индианаполиса пока что ещё не добралась до своего пикового состояния, поэтому от «иноходцев» ещё вполне можно ждать сюрпризов по сезону.

    Все прогнозы на НБА

    Матч против «Голден Стэйт» будет равнозначным по силам и, самое главное, результативным.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» продолжает испытывать огромные проблемы с достижением необходимого результата по сезону, а сам клуб осел на 11 строчке собственной конференции.

    За четыре последних поединка клуб Керра проиграл лишь один раз, немного улучшив себе настроение в середине зимы.

    «Воины» стараются как-то разнообразить собственный баскетбол, но вариантов для маневра не очень много, поскольку не осталось вменяемых ролевиков на скамейке.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Предстоящий матч против «Индианы» будет тяжелым. Не исключена даже вероятность определения победителя игры в овертайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.39, победа «Голден Стэйт» — 3.17.

    Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Матч получится богатым на очки.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.64.

    Альтернативная ставка: ТБ 251 с коэффициентом 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Сакраменто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Антальяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Индиана» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Воины» окажут сопротивление «Индиане»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры