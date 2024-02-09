В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» снова начинает раскочегаривается, хотя ещё совсем недавно проигрывала всем подряд. В последней сыгранной встрече жертвой пал «Хьюстон».

Разница по счету после финальной сирены составила всего лишь три очка, но игровое преимущество было всецело на стороне клуба Карлайла.

Команда из Индианаполиса пока что ещё не добралась до своего пикового состояния, поэтому от «иноходцев» ещё вполне можно ждать сюрпризов по сезону.

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Матч против «Голден Стэйт» будет равнозначным по силам и, самое главное, результативным.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» продолжает испытывать огромные проблемы с достижением необходимого результата по сезону, а сам клуб осел на 11 строчке собственной конференции.

За четыре последних поединка клуб Керра проиграл лишь один раз, немного улучшив себе настроение в середине зимы.

«Воины» стараются как-то разнообразить собственный баскетбол, но вариантов для маневра не очень много, поскольку не осталось вменяемых ролевиков на скамейке.

Предстоящий матч против «Индианы» будет тяжелым. Не исключена даже вероятность определения победителя игры в овертайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.39, победа «Голден Стэйт» — 3.17.

Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Матч получится богатым на очки.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.64.

Альтернативная ставка: ТБ 251 с коэффициентом 2.28.