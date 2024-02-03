Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 3 февраля. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» вернулась на второе место после победы в последнем туре регулярного чемпионата. «Громобойцы» добились победы в матче против «Денвера» (105:100).

34 очка в кольцо «Денвера» отправил лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. Канадец также совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Таким образом подопечные Марка Дэйгнолта прервали проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «Оклахома» уступила «Детройту» (104:120) и «Миннесоте» (101:107).

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В регулярном чемпионате «Оклахома» провела 48 матчей и одержала 33 победы. В остальных 15 встречах баскетболисты «Тандера» потерпели фиаско.

«Шарлотт»

Продолжается проигрышная серия «Шарлотт», который не может выиграть уже пятый матч подряд. «Шершни» в последней игре уступили «Чикаго» (110:117).

В черную полосу игр входят поединки против «Нью-Йорка» (92:113), «Юты» (122:134), «Хьюстона» (104:138) и «Детройта» (106:113).

В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 10 побед и потерпев 36 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.07, победа «Шарлотт» — 9.50.

Прогноз: «Оклахома» вероятнее всего продлит проигрышную серию «Шарлотт». Ожидаем крупной победы «громобойцев».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-16.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: В среднем за матч команды забрасывают 230 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 2.05.