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    «Индиана» окажется сильнее одного из лидеров Запада?

    «Индиана» — «Сакраменто». Ставка (1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Сакраменто»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Индиана» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года

    «Индиана»

    «Индиана» в последних поединках показывала более, чем содержательную игру, но в матче против сильного «Бостона» ей победить не удалось.

    После прихода в команду Сиакама клуб из Индианаполиса вполне претендует на первую шестерку в восточной конференции.

    Хэлибертон пока что ещё не набрал свою оптимальную форму, но костяк клуба довольно мощный и гибкий.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Сакраменто» хозяева вполне могут победить, но не стоит играться с инициативой на старте игры, поскольку её можно отдать и уже не вернуть в свои руки.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» после четырех побед подряд неожиданно проиграл в Майами, хотя выезд никогда не был там простым.

    Неожиданность состоит в том, что к тому матчу соперники подошли с прямо противоположными настроениями.

    «Короли» проиграли своему сопернику по всем статьям, поэтому пенять за прерванную победную серию можно только на себя.

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    Теперь даже на победу против «Индианы» будет максимально тяжело рассчитывать, поскольку клуб Брауна если и начинает проигрывать, то это надолго.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.54, победа «Сакраменто» — 2.26.

    Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех в домашней игре против сильного соперника.

    Альтернативный прогноз: Матч получится богатым на очки.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.24.

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    «Индиана» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» окажется сильнее одного из лидеров Запада?
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