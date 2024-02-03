В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Индиана» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» в последних поединках показывала более, чем содержательную игру, но в матче против сильного «Бостона» ей победить не удалось.

После прихода в команду Сиакама клуб из Индианаполиса вполне претендует на первую шестерку в восточной конференции.

Хэлибертон пока что ещё не набрал свою оптимальную форму, но костяк клуба довольно мощный и гибкий.

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В игре против «Сакраменто» хозяева вполне могут победить, но не стоит играться с инициативой на старте игры, поскольку её можно отдать и уже не вернуть в свои руки.

«Сакраменто»

«Сакраменто» после четырех побед подряд неожиданно проиграл в Майами, хотя выезд никогда не был там простым.

Неожиданность состоит в том, что к тому матчу соперники подошли с прямо противоположными настроениями.

«Короли» проиграли своему сопернику по всем статьям, поэтому пенять за прерванную победную серию можно только на себя.

Теперь даже на победу против «Индианы» будет максимально тяжело рассчитывать, поскольку клуб Брауна если и начинает проигрывать, то это надолго.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.54, победа «Сакраменто» — 2.26.

Прогноз: «Индиана» имеет больше шансов на успех в домашней игре против сильного соперника.

Альтернативный прогноз: Матч получится богатым на очки.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.24.