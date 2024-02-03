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    «Финикс» увезет победу из Джорджии?

    «Атланта» — «Финикс». Ставка (к. 2.16) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года

    «Атланта»

    «Атланта» в двух последних поединках внезапно пробудилась от сна и выдала лучшие поединки в новом календарном году.

    Перед последним поединком против «Лос-Анджелес Лейкерс» были инсайды, что у клуба из Джорджии не смогут сыграть Хантер и Маррей, однако они появились в составе и принесли пользу своему клубу.

    Но все же именно Янг оказался лучшим снайпером своего клуба. На его лицевом счету оказалось 26 набранных баллов.

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    Поединков против «Финикса» ожидается тяжелым, так как гости также почувствовали вкус побед в последних матчах.

    «Финикс»

    У «Финикса» имеются проблемы игрового характера, но они случаются периодами. Сейчас по этому направлению затишье.

    Два последних поединка клуб из Аризоны выиграл довольно уверенно. А лидеры клуба в полной мере продемонстрировали свое доминирование.

    Дюрант продолжает доказывать свою гениальность, набирая по 30 очков за матч. Команда Вогеля прибавляет и в командных взаимодействиях, поскольку Нуркич в последней своей игре также отметился 28 баллами.

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    В матче с «Атлантой» у гостей есть весьма реальные шансы для победы, но хозяева сейчас находятся на победной волне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Атланты» — 2.16, победа «Финикса» — 1.59.

    Прогноз: «Атланта» добудет домашнюю победу.

    Альтернативный прогноз: Матч будет с огромным общим тоталом.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.31.

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    «Атланта» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» увезет победу из Джорджии?
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