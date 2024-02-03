В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атланта»

«Атланта» в двух последних поединках внезапно пробудилась от сна и выдала лучшие поединки в новом календарном году.

Перед последним поединком против «Лос-Анджелес Лейкерс» были инсайды, что у клуба из Джорджии не смогут сыграть Хантер и Маррей, однако они появились в составе и принесли пользу своему клубу.

Но все же именно Янг оказался лучшим снайпером своего клуба. На его лицевом счету оказалось 26 набранных баллов.

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Поединков против «Финикса» ожидается тяжелым, так как гости также почувствовали вкус побед в последних матчах.

«Финикс»

У «Финикса» имеются проблемы игрового характера, но они случаются периодами. Сейчас по этому направлению затишье.

Два последних поединка клуб из Аризоны выиграл довольно уверенно. А лидеры клуба в полной мере продемонстрировали свое доминирование.

Дюрант продолжает доказывать свою гениальность, набирая по 30 очков за матч. Команда Вогеля прибавляет и в командных взаимодействиях, поскольку Нуркич в последней своей игре также отметился 28 баллами.

В матче с «Атлантой» у гостей есть весьма реальные шансы для победы, но хозяева сейчас находятся на победной волне.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Атланты» — 2.16, победа «Финикса» — 1.59.

Прогноз: «Атланта» добудет домашнюю победу.

Альтернативный прогноз: Матч будет с огромным общим тоталом.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.16.

Альтернативная ставка: ТБ 252 с коэффициентом 2.31.