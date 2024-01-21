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    «Лос-Анджелес Клипперс» не отдаст победу «Бруклину»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 21 января. Время — 23:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Пол Джордж сыграл важную роль в матче «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома». Лидер «парикмахеров» принес победу над «громобойцами» (128:117). Форвард «Клипперс» отправил в кольцо «Оклахомы» 38 очков, сделал 7 подборов и отдал 5 передач.

    4 победы и 1 поражение — результат баскетболистов из Лос-Анджелеса в последних пяти играх. За плечами «парусников» виктории над «Мемфисом» (128:119), «Торонто» (126:120) и «Финиксом» (138:111). Осечку баскетболисты Лью Тайрона допустили лишь в матче против лидера Западной конференции — «Миннесоты» (105:109).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 26 победах и 14 поражениях.

    «Бруклин»

    Защитник «Бруклина» Кэмерон Томас сыграл главную роль в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс», набрав 33 очка. Став лучшим игроком встречи Томас помог «сетям» переиграть «озёрников» (130:112).

    Ранее «Бруклин» преследовала проигрышная серия, которая состояла из четырех матчей. Нью-йоркцы до встречи с «Лейкерс» дважды проиграли «Портленду» (103:105, 127:134), а также по разу уступили «Майами» (95:96) и «Кливленду» (102:111).

    У «Бруклина» отрицательный баланс побед и поражений. В 41 матче «Нетс» выиграл лишь 17 раз, в остальных 24 встречах «сети» проиграли. На данный момент клуб из Нью-Йорка занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.19, победа «Бруклина» — 5.04.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» не должен встретить сопротивление со стороны соперника и наверняка, одержит победу.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-12) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.00.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Клипперс» не отдаст победу «Бруклину»?
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