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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»
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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 16 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Озёрники» не могут выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре «озерники» проиграли «Юте» (125:132). Несмотря на проигрыш в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» отметим результативную игру в исполнении Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 39 очков.

    В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Финиксу» (109:127) и «Мемфису» (113:127), но одержал победы над «Торонто» (132:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (106:103).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место, одержав 19 побед и потерпев 21 поражение.

    «Оклахома»

    Продолжает улучшать положение в турнирной таблице «Оклахома», которая в 38 матчах одержал 27 побед. Выигрышная серия «громобойцев» теперь составляет 4 игры.

    В минувшем туре «Оклахома» добилась победы в матче против «Орландо» (112:100). Вклад в победу команды внес Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 37 очков.

    Таким образом «Оклахома» продлила выигрышную серию до четырех матчей. К тому же клуб переиграл «Портленд» (139:77), «Майами» (128:120) и «Вашингтон» (136:128).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.01, победа «Оклахомы» — 1.92.

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    Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» и «Тандер» устроят баскетбольное шоу?
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