Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 16 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Озёрники» не могут выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре «озерники» проиграли «Юте» (125:132). Несмотря на проигрыш в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» отметим результативную игру в исполнении Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 39 очков.

В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Финиксу» (109:127) и «Мемфису» (113:127), но одержал победы над «Торонто» (132:131) и «Лос-Анджелес Клипперс» (106:103).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место, одержав 19 побед и потерпев 21 поражение.

«Оклахома»

Продолжает улучшать положение в турнирной таблице «Оклахома», которая в 38 матчах одержал 27 побед. Выигрышная серия «громобойцев» теперь составляет 4 игры.

В минувшем туре «Оклахома» добилась победы в матче против «Орландо» (112:100). Вклад в победу команды внес Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 37 очков.

Таким образом «Оклахома» продлила выигрышную серию до четырех матчей. К тому же клуб переиграл «Портленд» (139:77), «Майами» (128:120) и «Вашингтон» (136:128).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.01, победа «Оклахомы» — 1.92.

Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.97.