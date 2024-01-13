Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 13 января. Время — 05:30 по мск. «Юта» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юта»

Джордан Кларксон принес победу «Юте» в матче против «Денвера» (124:111). Филиппинец отправил в кольцо соперника 27 очков. До дабл-дабла защитнику не хватило одной передачи.

«Юта» выиграла в третьем матче подряд, ранее «джазмены» переиграли ведущих клубов Восточной конференции — «Милуоки» (132:116) и «Филадельфию» (120:109).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 11 место, одержав 19 побед и потерпев 20 поражений.

«Торонто»

«Торонто» не может выиграть второй матч подряд. В последних встречах «рептилии» потерпели фиаско в поединках против клубов из Лос-Анджелеса. Сначала была проиграна встреча против «Лейкерс» (131:132), а затем «Клипперс» (120:126).

В последних пяти матчах канадцы переиграли «Голден Стэйт» (133:118) и «Мемфис» (116:111), но проиграли «Сакраменто» (130:135).

На данный момент «Торонто» занимает в турнирной таблице Восточной конференции 12 место при 15 победах и 23 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Юты» — 1.71, победа «Торонто» — 2.31.

Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались между собой. В первом круге регулярного чемпионата «Юта» выиграла у «Торонто» (126:119). Сейчас команда из Солт-Лейк-Сити набрала хороший ход и можно ожидать от команды победы в предстоящем матче.

Ставка: Фора «Юты» (-5.5) с коэффициентом 2.27.

Альтернативный прогноз: Прошлая встреча команд завершилась на отметке в 245 очков. Так что вполне вероятно, что вторая игра также получится результативной.

Альтернативная ставка: ТБ 244.5 с коэффициентом 2.30.