Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 6 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сакраменто»

После неожиданного фиаско в матче против одиной из худгих команд баскетбольной ассоциации «Шарлотт» (104:111), баскетболисты реабилитировались в игре с «Орландо» (138:135).

Хотя игра против «магов» из Орландо выдалась непростой. Победу «Сакраменто» вырвал лишь в дополнительное время, так как основное завершилось вничью (118:118). Решающую роль в поединке сыграл защитник «Сакраменто» Малик Монк, отправив в кольцо соперника 34 очка. До дабл-дабла баскетболисту не хватило одной передачи.

За плечами «королей» также две победы над «Мемфисом» (123:92) и «Атлантой» (117:110) и проигрыш от «Портленда» (113:130).

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В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 5 место при 20 победах и 13 поражениях.

«Торонто»

«Торонто» улучшил положение в турнирной таблице Восточной конференции. Канадский коллектив на данный момент занимает 12 место при 14 победах и 20 поражениях.

В минувшем туре «Торонто» добился победы над «Мемфисом» (116:111). Важную роль в поединке сыграл Иммануэль Квикли, защитник набрал 26 очков, сделал 3 подбора и отдал 5 передач.

До этого «Торонто» смог выиграть у «Кливленда» (124:121) и «Вашингтона» (132:102), а также канадцы уступили «Детройту» (127:129) и «Бостону» (118:120).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.45, победа «Торонто» — 2.78.

Прогноз: «Торонто» поймал победную волну, несмотря на то, что впереди один из фаворитов Западной конференции, канадцы вполне могут сотвеорить сенсацию, переиграв «Сакраменто». Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.78.

Альтернативный прогноз: Можно подстразоваться и сыграть на форе «Торонто».

Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (+5.5) с коэффициентом 1.90.