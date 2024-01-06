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    «Торонто» удивит соперника?

    «Сакраменто» — «Торонто». Ставка (к. 2.78) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 6 января 2024 года

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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 6 января. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 06 Января 2024 года
    Сакраменто
  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Торонто Торонто
  • Торонто
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    «Сакраменто»

    После неожиданного фиаско в матче против одиной из худгих команд баскетбольной ассоциации «Шарлотт» (104:111), баскетболисты реабилитировались в игре с «Орландо» (138:135).

    Хотя игра против «магов» из Орландо выдалась непростой. Победу «Сакраменто» вырвал лишь в дополнительное время, так как основное завершилось вничью (118:118). Решающую роль в поединке сыграл защитник «Сакраменто» Малик Монк, отправив в кольцо соперника 34 очка. До дабл-дабла баскетболисту не хватило одной передачи.

    За плечами «королей» также две победы над «Мемфисом» (123:92) и «Атлантой» (117:110) и проигрыш от «Портленда» (113:130).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 5 место при 20 победах и 13 поражениях.

    «Торонто»

    «Торонто» улучшил положение в турнирной таблице Восточной конференции. Канадский коллектив на данный момент занимает 12 место при 14 победах и 20 поражениях.

    В минувшем туре «Торонто» добился победы над «Мемфисом» (116:111). Важную роль в поединке сыграл Иммануэль Квикли, защитник набрал 26 очков, сделал 3 подбора и отдал 5 передач.

    До этого «Торонто» смог выиграть у «Кливленда» (124:121) и «Вашингтона» (132:102), а также канадцы уступили «Детройту» (127:129) и «Бостону» (118:120).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.45, победа «Торонто» — 2.78.

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    Прогноз: «Торонто» поймал победную волну, несмотря на то, что впереди один из фаворитов Западной конференции, канадцы вполне могут сотвеорить сенсацию, переиграв «Сакраменто». Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.78.

    Альтернативный прогноз: Можно подстразоваться и сыграть на форе «Торонто».

    Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (+5.5) с коэффициентом 1.90.

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    «Сакраменто» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» удивит соперника?
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