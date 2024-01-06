ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы? Шавкат Рахмонов5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса
  • 16:32
    • Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»
  • 14:44
    • «Зенит» объявил о переходе нападающего «Коринтианса»
  • 17:23
    • Семин считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола
  • 16:45
    • Диггинс сохранила лидерство на «Тур де Ски» после гонки преследования
  • 16:16
    • «Торпедо» смог сломить сопротивление «Куньлуня» лишь в овертайме
  • 16:01
    • Гильерме может перейти из «Локомотива» в «Сочи»
  • 15:38
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Принесет ли Джа Морант победу над «Лейкерс»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис». Ставка (к. 2.46) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 6 января 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 6 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 06 Января 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив на домашней арене «Майами» (96:110). Ранее «озёрники» проиграли «Нью-Орлеану» (109:129) и «Миннесоте» (106:108).

    К предстоящему матчу против «Мемфиса» подходит в обескровленном составе. Не смогут сыграть лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс, который слег с болезнью и Энтони Дэвис, который травмировал лодыжку в последнем матче против «Майами». На площадке против «хитовцев» Дэвис провел 42 минуты и 48 секунд игрового времени.

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 18 поражений.

    «Мемфис»

    Джа Морант стал лучшим игроком в матче против «Торонто», забросив в кольцо канадцев 28 очков. До трипл-дабла игроку не хватило двух подборов и одной передачи.

    Однако личный успех Моранта не помог в итоге «Мемфису» добиться положительного результата. Команда из штата Теннессии проиграла «Торонто» (111:116).

    В последних пяти матчах «Мемфис» выиграл лишь одну и то у аутсайдера НБА — «Сан-Антонио» (106:98).

    На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 11 победах и 23 поражениях. От заветной 10-й строчки, которая дасть возможность сыграть в раунде плей-ин, «Мемфис» отделяют 6 побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Мемфиса» — 2.46.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Мемфис» (134:107). Но тогда в составе «гризли» не играл Джа Морант. Сейчас лидер команды из штата Теннесси вернулся и может принести «Мемфису» победу. Мы рискнем в пользу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.46.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+4.5) с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Панетоликос — Пансерраикос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Осасуна — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атромитос — Кифисиас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Хапоэль Хайфа — Бейтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч ФАР — Магриб Тетуан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Принесет ли Джа Морант победу над «Лейкерс»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры