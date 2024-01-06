«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив на домашней арене «Майами» (96:110). Ранее «озёрники» проиграли «Нью-Орлеану» (109:129) и «Миннесоте» (106:108).
К предстоящему матчу против «Мемфиса» подходит в обескровленном составе. Не смогут сыграть лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс, который слег с болезнью и Энтони Дэвис, который травмировал лодыжку в последнем матче против «Майами». На площадке против «хитовцев» Дэвис провел 42 минуты и 48 секунд игрового времени.
В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 18 поражений.
«Мемфис»
Джа Морант стал лучшим игроком в матче против «Торонто», забросив в кольцо канадцев 28 очков. До трипл-дабла игроку не хватило двух подборов и одной передачи.
Однако личный успех Моранта не помог в итоге «Мемфису» добиться положительного результата. Команда из штата Теннессии проиграла «Торонто» (111:116).
В последних пяти матчах «Мемфис» выиграл лишь одну и то у аутсайдера НБА — «Сан-Антонио» (106:98).
На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 11 победах и 23 поражениях. От заветной 10-й строчки, которая дасть возможность сыграть в раунде плей-ин, «Мемфис» отделяют 6 побед.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Мемфиса» — 2.46.
Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Мемфис» (134:107). Но тогда в составе «гризли» не играл Джа Морант. Сейчас лидер команды из штата Теннесси вернулся и может принести «Мемфису» победу. Мы рискнем в пользу гостевой команды.
Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.46.
Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.
Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+4.5) с коэффициентом 1.90.