Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 6 января. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив на домашней арене «Майами» (96:110). Ранее «озёрники» проиграли «Нью-Орлеану» (109:129) и «Миннесоте» (106:108).

К предстоящему матчу против «Мемфиса» подходит в обескровленном составе. Не смогут сыграть лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс, который слег с болезнью и Энтони Дэвис, который травмировал лодыжку в последнем матче против «Майами». На площадке против «хитовцев» Дэвис провел 42 минуты и 48 секунд игрового времени.

Все прогнозы на НБА

В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10 место, одержав 17 побед и потерпев 18 поражений.

«Мемфис»

Джа Морант стал лучшим игроком в матче против «Торонто», забросив в кольцо канадцев 28 очков. До трипл-дабла игроку не хватило двух подборов и одной передачи.

Однако личный успех Моранта не помог в итоге «Мемфису» добиться положительного результата. Команда из штата Теннессии проиграла «Торонто» (111:116).

В последних пяти матчах «Мемфис» выиграл лишь одну и то у аутсайдера НБА — «Сан-Антонио» (106:98).

На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 11 победах и 23 поражениях. От заветной 10-й строчки, которая дасть возможность сыграть в раунде плей-ин, «Мемфис» отделяют 6 побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Мемфиса» — 2.46.

Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Лос-Анджелес Лейкерс» уже обыгрывал «Мемфис» (134:107). Но тогда в составе «гризли» не играл Джа Морант. Сейчас лидер команды из штата Теннесси вернулся и может принести «Мемфису» победу. Мы рискнем в пользу гостевой команды.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.46.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Мемфиса» (+4.5) с коэффициентом 1.90.