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    Шей Гилджес-Александер переиграет Джейсона Тейтума?

    «Оклахома» — «Бостон». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 января 2024 года

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    Шей Гилджес-Александер
    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 3 января. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оклахома»

    «Оклахома» улучшила положение в турнирной таблице Западной конференции, «громобойцы» поднялись на 2 место при 22 победах и 9 поражениях.

    В минувшем туре «Оклахома» добилась победы в матче против «Бруклина» (124:108). Вклад в победу «Тандер» внёс лидер Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо 24 очка.

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    Таким образом «Оклахома» продлила выигрышную серию до четырех матчей. К тому же клуб переиграл «Денвер» (119:93), «Нью-Йорк» (129:120) и «Миннесоту» (129:106).

    «Бостон»

    Выигрышная серия «Бостона» продлилась до шести матчей, в рамках минувшего игрового дня «кельты» одержали вверх над аутсайдером Западной конференции — «Сан-Антонио» (134:101).

    Лидер «Бостона» Джейсон Тайтум набрал в матче 25 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи.

    «Бостонские кельты» также смогли обыграть «Торонто» (120:118), «Детройт» (128:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:115), «Лос-Анджелес Клипперс» (145:108) и «Сакраменто» (144:119).

    «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 6 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Оклахомы» — 2.05, победа «Бостона» — 1.77.

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    Прогноз: Гилджес-Александер против Тейтума, «Оклахома» против «Бостона». Игра равных по силе команд, которая может завершиться победой одной из команд. «Бостон» как правило играет в гостях хуже, чем дома. Мы рискнем и поставим на победу «Оклахомы».

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Оклахомы».

    Альтернативная ставка: Фора «Оклахомы» (+1.5) с коэффициентом 1.95.

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