18:00Манчестер Сити — Шеффилд ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Онлайн Шон СтриклендГлавные итоги UFC уходящего 2023 года «Челси»«Лутон» — «Челси» 2:3. Онлайн
  • 17:30
    • Дубль Палмера помог «Челси» одержать победу над «Лутоном»
  • 15:56
    • «Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым»
    Все новости спорта

    Джа Морант и команда уничтожат калифорнийцев?

    «Мемфис» — «Сакраменто». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Мемфис Гриззлиз Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джа Морант с мячом
    Мемфис. «ФедЭксФорум». Дата — 1 января. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мемфис»

    «Мемфис» в предстоящей игре против «Сакраменто» не сможет рассчитывать на трех баскетболистов. С травмой ахилла в лазарете команды Брэндон Кларк. Под вопросом участие Люка Кеннарда, который травмировал колено и Деррик Роуз, у которого травма подколенного сухожилия.

    «Мемфис» в последних двух матчах регулярного чемпионата потерпел поражение. «Гризли» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (106:117) в выездной встрече. Даже участие лидера команды Джа Моранта не помогло «Мемфису» добиться положительного результата.

    До этого «Мемфис» проиграл действующему чемпиону «Денверу» (105:142). В этом поединке Морант не принимал участия из-за болезни. С возвращением Джа «Мемфис» смог выиграть 4 матча подряд, обыграв дважды «Нью-Орлеан» (116:115, 115:113), также были обыграны «Атланта» (125:119) и «Индиана» (116:103).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 10 победах и 21 поражении.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» подходит к матчу с «Мемфисом» в боевом составе, в команде нет травмированных и заболевших игроков.

    В минувшем туре «короли» переиграли «Атланту» (117:110). Вклад в победу калифорнийского клуба внёс Де’Аарон Фокс. Лидер «Сакраменто» отправил в кольцо соперника 31 очко.

    Таким образом «Сакраменто» прервал проигрышную серию из двух матчей. Ранее «Кингз» проиграл «Портленду» (113:130) и «Миннесоте» (98:110).

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 5 место при 18 победах и 12 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.58, победа «Сакраменто» — 2.38.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Мемфис» — фаворит пары, несмотря на 13 место в турнирной таблице. Однако возвращение Джа Моранта в состав команды меняет расклад сил на плозадке. Лидер «гризли» вполне может принести победу своей команде в поединке с «Сакраменто».

    Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эшторил — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Верона — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Каса Пия — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мемфис» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Джа Морант и команда уничтожат калифорнийцев?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры