Мемфис. «ФедЭксФорум». Дата — 1 января. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мемфис»

«Мемфис» в предстоящей игре против «Сакраменто» не сможет рассчитывать на трех баскетболистов. С травмой ахилла в лазарете команды Брэндон Кларк. Под вопросом участие Люка Кеннарда, который травмировал колено и Деррик Роуз, у которого травма подколенного сухожилия.

«Мемфис» в последних двух матчах регулярного чемпионата потерпел поражение. «Гризли» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (106:117) в выездной встрече. Даже участие лидера команды Джа Моранта не помогло «Мемфису» добиться положительного результата.

До этого «Мемфис» проиграл действующему чемпиону «Денверу» (105:142). В этом поединке Морант не принимал участия из-за болезни. С возвращением Джа «Мемфис» смог выиграть 4 матча подряд, обыграв дважды «Нью-Орлеан» (116:115, 115:113), также были обыграны «Атланта» (125:119) и «Индиана» (116:103).

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На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 10 победах и 21 поражении.

«Сакраменто»

«Сакраменто» подходит к матчу с «Мемфисом» в боевом составе, в команде нет травмированных и заболевших игроков.

В минувшем туре «короли» переиграли «Атланту» (117:110). Вклад в победу калифорнийского клуба внёс Де’Аарон Фокс. Лидер «Сакраменто» отправил в кольцо соперника 31 очко.

Таким образом «Сакраменто» прервал проигрышную серию из двух матчей. Ранее «Кингз» проиграл «Портленду» (113:130) и «Миннесоте» (98:110).

В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 5 место при 18 победах и 12 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Мемфиса» — 1.58, победа «Сакраменто» — 2.38.

Прогноз: «Мемфис» — фаворит пары, несмотря на 13 место в турнирной таблице. Однако возвращение Джа Моранта в состав команды меняет расклад сил на плозадке. Лидер «гризли» вполне может принести победу своей команде в поединке с «Сакраменто».

Ставка: Фора «Мемфиса» (-4.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.