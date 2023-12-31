«Индиана»
«Индиана» в последних матчах немного заболела и не демонстрирует того уровня игры, который привыкли видеть её поклонники.
«Пэйсерс» могут делать на паркете невероятные вещи, но для этого нужно соответствующее настроение.
В последних матчах его откровенно не хватает, поскольку клуб из Индианаполиса выбрал лимит поражений на месяц вперед.
Хэлибертон явно себя чувствует не в своей тарелке, но в поединке против «Нью-Йорка» он может задать жару своим соперникам из Нью-Йорка.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» не относится к командам, которые можно считать фаворитами предстоящего сезона, но определенный потенциал у клуба имеется.
«Никс» играют во вполне себе продуктивный баскетбол, который в меру атлетичен, но не лишен романтики.
Рэндл и Брансон могут играть друг с другом ещё эффективнее, чем сейчас, но Тибодо пока что не нашёл формулу для идеальной «химии» своих баскетболистов.
В поединке против «Индианы» гостям придется несладко, поскольку «Пэйсерс» играют в максимально неудобный для соперника баскетбол.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.62, победа «Нью-Йорка» — 2.32.
Прогноз: «Нью-Йорк» вполне может оказать достойное сопротивление.
Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.14.