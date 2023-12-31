В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» в последних матчах немного заболела и не демонстрирует того уровня игры, который привыкли видеть её поклонники.

«Пэйсерс» могут делать на паркете невероятные вещи, но для этого нужно соответствующее настроение.

В последних матчах его откровенно не хватает, поскольку клуб из Индианаполиса выбрал лимит поражений на месяц вперед.

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Хэлибертон явно себя чувствует не в своей тарелке, но в поединке против «Нью-Йорка» он может задать жару своим соперникам из Нью-Йорка.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» не относится к командам, которые можно считать фаворитами предстоящего сезона, но определенный потенциал у клуба имеется.

«Никс» играют во вполне себе продуктивный баскетбол, который в меру атлетичен, но не лишен романтики.

Рэндл и Брансон могут играть друг с другом ещё эффективнее, чем сейчас, но Тибодо пока что не нашёл формулу для идеальной «химии» своих баскетболистов.

В поединке против «Индианы» гостям придется несладко, поскольку «Пэйсерс» играют в максимально неудобный для соперника баскетбол.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.62, победа «Нью-Йорка» — 2.32.

Прогноз: «Нью-Йорк» вполне может оказать достойное сопротивление.

Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.14.