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    «Нью-Йорк» выглядит реальным претендентом на победу?

    «Индиана» — «Нью-Йорк». Ставка (2.32) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2023 года

    «Индиана»

    «Индиана» в последних матчах немного заболела и не демонстрирует того уровня игры, который привыкли видеть её поклонники.

    «Пэйсерс» могут делать на паркете невероятные вещи, но для этого нужно соответствующее настроение.

    В последних матчах его откровенно не хватает, поскольку клуб из Индианаполиса выбрал лимит поражений на месяц вперед.

    Все прогнозы на НБА

    Хэлибертон явно себя чувствует не в своей тарелке, но в поединке против «Нью-Йорка» он может задать жару своим соперникам из Нью-Йорка.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» не относится к командам, которые можно считать фаворитами предстоящего сезона, но определенный потенциал у клуба имеется.

    «Никс» играют во вполне себе продуктивный баскетбол, который в меру атлетичен, но не лишен романтики.

    Рэндл и Брансон могут играть друг с другом ещё эффективнее, чем сейчас, но Тибодо пока что не нашёл формулу для идеальной «химии» своих баскетболистов.

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    В поединке против «Индианы» гостям придется несладко, поскольку «Пэйсерс» играют в максимально неудобный для соперника баскетбол.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Индианы» — 1.62, победа «Нью-Йорка» — 2.32.

    Прогноз: «Нью-Йорк» вполне может оказать достойное сопротивление.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.14.

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    «Индиана» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» выглядит реальным претендентом на победу?
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