«Детройт»
«Детройт» продолжает находиться во тьме, и пока что невозможно представить, что должно помочь коллективу из Мичигана, чтобы прервать антирекордную серию поражений.
Каннингем давным-давно не может решить ничего в одиночку, поскольку слабость партнеров по стартовой пятерке ни в какие ворота не лезет.
Монти Уильямс не показывает свою озабоченность внешне, хотя о его внутренних переживаниях можно догадываться.
Нельзя сказать, что «Вашингтон» идеальный кандидат для того, чтобы прервать чудовищную серию из поражений, но с канадской дружиной хотя бы можно соперничать.
«Торонто»
Последние результаты «Торонто» заставляют всерьез задуматься над решениями тренерского штаба перед каждой отдельно взятой игрой.
В некоторых моментах решения предпринимаются настолько непоследовательные, что вся игра клуба идет наперекосяк.
С самыми слабыми коллективами «Рэпторс» все ещё довольно уверенно справляются, но стоит встретиться с клубом средней руки, где довольно хорошая организация обороны, то все идет наперекосяк.
Поклонников канадской команды радует, что в матче против «Детройта» ожидать каких-то «сюрпризов» не нужно будет, а следует просто набирать очки и играть внимательно на своем щите.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 3.85, победа «Торонто» — 1.37.
Прогноз: «Торонто» выиграет у соперника убедительно.
Альтернативный прогноз: Гости пробьют индивидуальный тотал.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 119 с коэффициентом 2.13.