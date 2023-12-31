ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24 Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?
  • 11:45
    • «Аталанта» пока не определилась с будущим Миранчука
  • 11:13
    • «Зенит» пытается перехватить у ЦСКА защитника сборной Туниса
  • 10:53
    • Свечников признан первой звездой дня в НХЛ
  • 10:38
    • «Денвер» выиграл у «Мемфиса», «Детройт» потерпел 28-е поражение подряд
  • 10:14
    • «Барселона» может подписать еще одного игрока «Жироны»
  • 08:03
    • ЦСКА может купить защитника из чемпионата Бразилии
    Все новости спорта

    «Торонто» продолжит антирекорд «Детройта»?

    «Детройт» — «Торонто». Ставка (2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Детройт Пистонс Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 31 Декабря 2023 года
    Детройт
  • НБА
    •  Детройт 02:00 Торонто Торонто
  • Торонто
    •

    «Детройт»

    «Детройт» продолжает находиться во тьме, и пока что невозможно представить, что должно помочь коллективу из Мичигана, чтобы прервать антирекордную серию поражений.

    Каннингем давным-давно не может решить ничего в одиночку, поскольку слабость партнеров по стартовой пятерке ни в какие ворота не лезет.

    Монти Уильямс не показывает свою озабоченность внешне, хотя о его внутренних переживаниях можно догадываться.

    Все прогнозы на НБА

    Нельзя сказать, что «Вашингтон» идеальный кандидат для того, чтобы прервать чудовищную серию из поражений, но с канадской дружиной хотя бы можно соперничать.

    «Торонто»

    Последние результаты «Торонто» заставляют всерьез задуматься над решениями тренерского штаба перед каждой отдельно взятой игрой.

    В некоторых моментах решения предпринимаются настолько непоследовательные, что вся игра клуба идет наперекосяк.

    С самыми слабыми коллективами «Рэпторс» все ещё довольно уверенно справляются, но стоит встретиться с клубом средней руки, где довольно хорошая организация обороны, то все идет наперекосяк.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Поклонников канадской команды радует, что в матче против «Детройта» ожидать каких-то «сюрпризов» не нужно будет, а следует просто набирать очки и играть внимательно на своем щите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 3.85, победа «Торонто» — 1.37.

    Прогноз: «Торонто» выиграет у соперника убедительно.

    Альтернативный прогноз: Гости пробьют индивидуальный тотал.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 119 с коэффициентом 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Китай — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Абха
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Детройт» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» продолжит антирекорд «Детройта»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры