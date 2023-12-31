В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» продолжает находиться во тьме, и пока что невозможно представить, что должно помочь коллективу из Мичигана, чтобы прервать антирекордную серию поражений.

Каннингем давным-давно не может решить ничего в одиночку, поскольку слабость партнеров по стартовой пятерке ни в какие ворота не лезет.

Монти Уильямс не показывает свою озабоченность внешне, хотя о его внутренних переживаниях можно догадываться.

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Нельзя сказать, что «Вашингтон» идеальный кандидат для того, чтобы прервать чудовищную серию из поражений, но с канадской дружиной хотя бы можно соперничать.

«Торонто»

Последние результаты «Торонто» заставляют всерьез задуматься над решениями тренерского штаба перед каждой отдельно взятой игрой.

В некоторых моментах решения предпринимаются настолько непоследовательные, что вся игра клуба идет наперекосяк.

С самыми слабыми коллективами «Рэпторс» все ещё довольно уверенно справляются, но стоит встретиться с клубом средней руки, где довольно хорошая организация обороны, то все идет наперекосяк.

Поклонников канадской команды радует, что в матче против «Детройта» ожидать каких-то «сюрпризов» не нужно будет, а следует просто набирать очки и играть внимательно на своем щите.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 3.85, победа «Торонто» — 1.37.

Прогноз: «Торонто» выиграет у соперника убедительно.

Альтернативный прогноз: Гости пробьют индивидуальный тотал.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 119 с коэффициентом 2.13.