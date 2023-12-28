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    Лука Дончич принесёт победу «Далласу»?

    «Даллас» — «Кливленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 декабря 2023 года

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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» испытывает проблемы с составом, в предстоящей игре против «Кливленда» «ковбои» не смогу рассчитывать на троих баскетболистов. С травмой локтя в лазарете находится Джошуа Грин. Из-за травмы пятки из строя выбыл Кайри Ирвинг, а Макс Клебер не сможет помочь своей команде из-за травмы пальцы.

    От травм оправились и вернулись в строй команды Лука Дончич, Дерек Лайвли, Сетт Карри и Данте Экзам. Вернувшись в строй — эти игроки помогли своей команде добиться успеха в последних двух играх.

    «Даллас» смог обыграть сначала «Сан-Антонио» (144:119), в этом поединке отметим результативную игру в исполнении Луки Дончича. Словенец оформил трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

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    В рамках минувшего игрового дня «Даллас» переиграл «Финикс» (128:114). В этой встрече Дончич набрал 50 очков и сделал 15 передач.

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 5 место, одержав 18 побед и потерпев 12 проигрышей.

    «Кливленд»

    «Кливленд» в последних матчах баскетбольной ассоциации продолжают побеждать, хотя «кавалеристы» обескровлены и не могут рассчитывать на ряд важных игроков.

    У защитника «Кавальерс» Дариуса Гарленда сломанная челюсть, Тай Джером травмировал лодыжку, Эван Мобли и Карис ЛеВерт выбыли из строя из-за травмы колена.

    С травмой запястья на больничной койке находится Сэм Меррилл, а Донован Митчелл будет отсутствовать на игре из-за болезни.

    В рамках минувшего игрового дня «Кливленд» обыграл «Чикаго» (109:95). Лучшего показателя в этой встрече добился Макс Струс, который набрал 26 очков.

    В последних пяти встречах «кавалеристы» также выиграли у «Юты» (124:116), «Хьюстона» (135:130) и «Атланты» (127:119).

    В Западной конференции «Кливленд» занимает 7 место, одержав 17 побед и потерпев 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.62, победа «Кливленда» — 2.32.

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    Прогноз: Лука Дончич демонистрирует качественный баскетбол, словенец в последних матчах играет успешно и приносит победу своей команде. Ставим на успех «Далласа» в предстоящем поединке.

    Ставка: Фора «Далласа» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Даллас» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Лука Дончич принесёт победу «Далласу»?
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