Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 28 декабря. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

«Даллас» испытывает проблемы с составом, в предстоящей игре против «Кливленда» «ковбои» не смогу рассчитывать на троих баскетболистов. С травмой локтя в лазарете находится Джошуа Грин. Из-за травмы пятки из строя выбыл Кайри Ирвинг, а Макс Клебер не сможет помочь своей команде из-за травмы пальцы.

От травм оправились и вернулись в строй команды Лука Дончич, Дерек Лайвли, Сетт Карри и Данте Экзам. Вернувшись в строй — эти игроки помогли своей команде добиться успеха в последних двух играх.

«Даллас» смог обыграть сначала «Сан-Антонио» (144:119), в этом поединке отметим результативную игру в исполнении Луки Дончича. Словенец оформил трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.

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В рамках минувшего игрового дня «Даллас» переиграл «Финикс» (128:114). В этой встрече Дончич набрал 50 очков и сделал 15 передач.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» поднялся на 5 место, одержав 18 побед и потерпев 12 проигрышей.

«Кливленд»

«Кливленд» в последних матчах баскетбольной ассоциации продолжают побеждать, хотя «кавалеристы» обескровлены и не могут рассчитывать на ряд важных игроков.

У защитника «Кавальерс» Дариуса Гарленда сломанная челюсть, Тай Джером травмировал лодыжку, Эван Мобли и Карис ЛеВерт выбыли из строя из-за травмы колена.

С травмой запястья на больничной койке находится Сэм Меррилл, а Донован Митчелл будет отсутствовать на игре из-за болезни.

В рамках минувшего игрового дня «Кливленд» обыграл «Чикаго» (109:95). Лучшего показателя в этой встрече добился Макс Струс, который набрал 26 очков.

В последних пяти встречах «кавалеристы» также выиграли у «Юты» (124:116), «Хьюстона» (135:130) и «Атланты» (127:119).

В Западной конференции «Кливленд» занимает 7 место, одержав 17 побед и потерпев 13 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.62, победа «Кливленда» — 2.32.

Прогноз: Лука Дончич демонистрирует качественный баскетбол, словенец в последних матчах играет успешно и приносит победу своей команде. Ставим на успех «Далласа» в предстоящем поединке.

Ставка: Фора «Далласа» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.92.