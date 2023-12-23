Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 23 декабря. Время — 23:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Прервалась мощная победная серия «Клипперс» из 9 матчей. «Парикмахеров» остановила «Оклахома» так, что баскетболисты из Лос-Анджелеса проиграли со счетом 115:134.

До этого «Лос-Анджелес Клипперс» уверенно разбирался с «Далласом» (120:111), «Индианой» (151:127), «Нью-Йорком» (144:122), «Голден Стэйт» (121:113, 113:112), «Сакраменто» (119:99), «Портлендом» (132:127), «Ютой» (117:103) и «Денвером» (111:102).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 5 место при 17 победах и 11 поражениях.

«Бостон»

Джейлен Браун сыграл ключевую роль в победе «Бостона» в матче против «Сакраменто» (144:119). Защитник «кельтов» набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 6 передач.

До этого «Бостон» потерпел поражение в матче против команды «Голден Стэйт» (126:132). Судьбу победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (121:121).

Матчем против «Голден Стэйт» прервалась выигрышная серия «бостонских кельтов», которая состояла из пяти матчей. Ранее лидер Восточной конференции дважды обыграл «Орландо» (114:97, 128:111) и «Кливленд» (116:107, 120:113), а также нанес поражение «Нью-Йорку» (133:123).

Выбыл из строя лидер «Бостона» Джейсон Тейтум. Форвард получил травму лодыжки в поединке против «Голден Стэйт», на плоащдке баскетболист провел почти 41 минуту игрового времени. Тейтум уже пропустил игру против «Сакраменто», не сыграет и в матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 21 победу и потерпев 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.92, победа «Бостона» — 1.74.

Прогноз: Играют ведущие клубы Восточной и Западной конференций. В этой встрече выиграть может любая команда. Мы рискнем и остановим наш выбор в пользу «Бостона», так как команда может воспользоваться тем, что у «Клипперс» прервалась такая мощная выигрышная серия. К тому, же «кельты» нацелены удержаться на троне Восточной конференции.

Ставка: Фора «Бостона» (-3.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 2.15.