Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 20 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

Два игрока «Голден Стэйт» пропустят игру против лидера Восточной конференции — «Бостона». Из-за травмы икры выбыл из строя Гэри Пэйтон, а Дрэймонд Грин по-прежнему отбывает дисквалификацию.

Калифорнийцы улучшили турнирное положение в Западной конференции, одержав вторую победу подряд. После виктории над «Бруклином» (124:120), последовала удачная игра против «Портленда» (118:114).

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В турнирной таблице «Голден Стэйт» занимает 11 место, одержав 12 побед и потерпев 14 поражений.

«Бостон»

Домашняя серия игр «Бостона» завершилась, «кельты» в пяти матчах одержали пять побед. В последних встречах лидер Восточной конференции дважды обыграл «Орландо» (114:97, 128:111) и «Кливленд» (116:107, 120:113), а также нанес поражение «Нью-Йорку» (133:123).

Не сыграет в предстоящем матче Люк Корнет, который получил травму бедра в одном из поединков против «Кливленда». Под вопросом участие Кристапса Порзингиса, который получил травму икры в последней игре с «Орландо».

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 20 побед и потерпев 5 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 2.88, победа «Бостона» — 1.49.

Прогноз: «Бостон» сейчас на ходу, у команды пятиматчевая выигрышная серия. «Голден Стэйт» в принципе может остановить «келтов», если Стефен Карри поймает свою игру. Наш риск — победа в пользу баскетболистов из Калифорнии.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.88.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 2.03.