ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»? КаземироТрансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря Трофей Лиги ЧемпионовЖеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. Онлайн
  • 12:42
    • ЦСКА может купить защитника сборной Туниса
  • 12:12
    • Руководитель департамента судейства РФС будет работать на Клубном чемпионате мира
    Все новости спорта

    Сможет ли «Голден Стэйт» переиграть «кельтов»?

    «Голден Стэйт» — «Бостон». Ставка (к. 2.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Бруклин»
    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 20 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Голден Стэйт»

    Два игрока «Голден Стэйт» пропустят игру против лидера Восточной конференции — «Бостона». Из-за травмы икры выбыл из строя Гэри Пэйтон, а Дрэймонд Грин по-прежнему отбывает дисквалификацию.

    Калифорнийцы улучшили турнирное положение в Западной конференции, одержав вторую победу подряд. После виктории над «Бруклином» (124:120), последовала удачная игра против «Портленда» (118:114).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице «Голден Стэйт» занимает 11 место, одержав 12 побед и потерпев 14 поражений.

    «Бостон»

    Домашняя серия игр «Бостона» завершилась, «кельты» в пяти матчах одержали пять побед. В последних встречах лидер Восточной конференции дважды обыграл «Орландо» (114:97, 128:111) и «Кливленд» (116:107, 120:113), а также нанес поражение «Нью-Йорку» (133:123).

    Не сыграет в предстоящем матче Люк Корнет, который получил травму бедра в одном из поединков против «Кливленда». Под вопросом участие Кристапса Порзингиса, который получил травму икры в последней игре с «Орландо».

    «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 20 побед и потерпев 5 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 2.88, победа «Бостона» — 1.49.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Бостон» сейчас на ходу, у команды пятиматчевая выигрышная серия. «Голден Стэйт» в принципе может остановить «келтов», если Стефен Карри поймает свою игру. Наш риск — победа в пользу баскетболистов из Калифорнии.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.88.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Фейсали Амман — Аль-Иттихад Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Газиантеп — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Голден Стэйт» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Голден Стэйт» переиграть «кельтов»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры