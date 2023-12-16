Мемфис. «ФедЭксФорум». Дата — 16 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мемфис»

Лидер «Мемфиса» Джа Морант скоро вернется на игровую площадку. Случится это 20 декабря в матче против «Нью-Орлеана», а пока команда из штата Теннесси играют без основного своего игрока.

«Мемфис» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. На выезде «гризли» проиграли «Хьюстону» (104:117). В черную полосу команды также входят игры против «Далласа» (113:120) и «Миннесоты» (103:127).

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В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает предпоследнее 14 место при 6 победах и 17 проигрышей. От 10-го места, которое дает право сыграть в плей-ин, «Мемфис» отделяют 7 побед.

«Хьюстон»

Тари Изон принес победу «Хьюстону» в домашнем поединке против «Мемфиса» (117:104). Баскетболист оформил в матче дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

Для «Хьюстона» — это четвертая победа, в выигрышную серию также входят матчи против «Сан-Антонио» (93:82), «Денвера» (114:106) и «Оклахомы» (110:101).

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» поднялся на 7 место при 12 победах и 9 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Мемфиса» — 2.74, победа «Хьюстона» — 1.53.

Прогноз: Соперники проводят вторую игру подряд друг против друга. Только теперь сыграют на площадке «Мемфиса». «Хьюстон» может повторить успех первой дуэли соперников и это вполне реально.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-5.5) с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в предыдщей встрече баскетболисты «Мемфиса» и «Хьюстона» забросили друг другу 221 очко.

Альтернативная ставка: Тотал больше 212.5 с коэффициентом 2.00.