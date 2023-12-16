В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 16 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» постепенно возвращается в свой привычный вид, который мы привыкли наблюдать на протяжении большей части последних сезонов.

У коллектива из Массачусетса были определённые проблемы в новом сезоне, но два последних выигранных поединка у «Кливленда» все сомнения о нестабильности коллектива Мазуллы отмел в сторону.

Так было и в относительно недавнем матче «зеленых» против «Филадельфии», когда были сделаны необходимые выводы и клуб Маззуллы доказал свое превосходство.

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В предстоящей игре против «Орландо» хозяевам не придется ждать легкой игры, поскольку молодая и задорная команда из Флориды готова давать бой любому сопернику.

«Орландо»

У «Орландо» ещё совсем недавно наблюдался спад, который быстро завершился. И в последних поединках коллектив Мозли снова всем доказывает, что уже готов играть в плей-офф.

Если победу над «Детройтом» вполне все ожидали, то вот выигрыш у «Кливленда» дорогого стоит. Тем более соперник даже не смог добраться до отметки в 100 набранных очков.

Молодая европейская поросль флоридского клуба в полной мере доказывает свою состоятельность, поэтому нет ничего удивительного в том, что у «Мэджик» дела спорятся с самого начала регулярного чемпионата.

Если ты не готов на 100 процентов, то против «Бостона» все может закончиться максимально печально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.23, победа «Орландо» — 4.23.

Прогноз: «Бостон» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с малым общим тоталом.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 2.20.