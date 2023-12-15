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    «Бостон» испытает сложности с «Кливлендом»?

    «Бостон» — «Кливленд». Ставка (1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Кливленд»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 15 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» постепенно возвращается к образцам своего лучшего баскетбола. Были определённые проблемы у лидеров клуба около двух недель назад, но они постепенно разрешились.

    В последней игре против того же «Кливленда» все баскетболисты максимально четко справились со своей задачей, показав образцовую исполнительность.

    Перед вторым матчем подряд против одного и того же соперника нужно менять тактику на матч, поэтому Маззулле нужно знатно постараться, чтобы удивить визави.

    Все прогнозы на НБА

    Никто не удивится, если на своем паркете «Селтикс» вообще сыграют вторым номером и отдадут инициативу «Кавальерс».

    «Кливленд»

    «Кливленд» пока что не играет на сто процентов своих возможностей, но от недели к неделе выглядит все убедительнее.

    Бикерстафф иногда очень сильно мудрит с составом, поэтому ничего удивительного в мимолетных провалах нет.

    Защита становится все более матерой, и от растерянности на старте регулярного чемпионата не осталось и следа.

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    Гостям явно захочется взять реванш в предстоящей игре против «Бостона», но хозяева намного сильнее по всем параметрам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.30, победа «Кливленда» — 4.10.

    Прогноз: «Бостон» выиграет матч за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Поединок получится довольно результативным.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.10.

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    «Бостон» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» испытает сложности с «Кливлендом»?
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