В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 15 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» постепенно возвращается к образцам своего лучшего баскетбола. Были определённые проблемы у лидеров клуба около двух недель назад, но они постепенно разрешились.

В последней игре против того же «Кливленда» все баскетболисты максимально четко справились со своей задачей, показав образцовую исполнительность.

Перед вторым матчем подряд против одного и того же соперника нужно менять тактику на матч, поэтому Маззулле нужно знатно постараться, чтобы удивить визави.

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Никто не удивится, если на своем паркете «Селтикс» вообще сыграют вторым номером и отдадут инициативу «Кавальерс».

«Кливленд»

«Кливленд» пока что не играет на сто процентов своих возможностей, но от недели к неделе выглядит все убедительнее.

Бикерстафф иногда очень сильно мудрит с составом, поэтому ничего удивительного в мимолетных провалах нет.

Защита становится все более матерой, и от растерянности на старте регулярного чемпионата не осталось и следа.

Гостям явно захочется взять реванш в предстоящей игре против «Бостона», но хозяева намного сильнее по всем параметрам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.30, победа «Кливленда» — 4.10.

Прогноз: «Бостон» выиграет матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Поединок получится довольно результативным.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.10.