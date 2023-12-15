«Бостон»
«Бостон» постепенно возвращается к образцам своего лучшего баскетбола. Были определённые проблемы у лидеров клуба около двух недель назад, но они постепенно разрешились.
В последней игре против того же «Кливленда» все баскетболисты максимально четко справились со своей задачей, показав образцовую исполнительность.
Перед вторым матчем подряд против одного и того же соперника нужно менять тактику на матч, поэтому Маззулле нужно знатно постараться, чтобы удивить визави.
Никто не удивится, если на своем паркете «Селтикс» вообще сыграют вторым номером и отдадут инициативу «Кавальерс».
«Кливленд»
«Кливленд» пока что не играет на сто процентов своих возможностей, но от недели к неделе выглядит все убедительнее.
Бикерстафф иногда очень сильно мудрит с составом, поэтому ничего удивительного в мимолетных провалах нет.
Защита становится все более матерой, и от растерянности на старте регулярного чемпионата не осталось и следа.
Гостям явно захочется взять реванш в предстоящей игре против «Бостона», но хозяева намного сильнее по всем параметрам.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.30, победа «Кливленда» — 4.10.
Прогноз: «Бостон» выиграет матч за явным преимуществом.
Альтернативный прогноз: Поединок получится довольно результативным.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.10.