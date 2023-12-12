Хьюстон. «Тойота». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

«Хьюстон» одержал новую победу в регулярном чемпионате, переиграв в гостях «Денвер» (114:106). Лучший коэффициент полезности действия — у Фреда Ванвлита, который набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

До этого баскетболисты из Хьюстона смогли выиграть у «Оклахомы» (110:101). Канадский форвард Диллон Брукс сыграл важную роль, набрав в матче 23 очка.

А еще это победой «ракеты» прервали черную полосу из трех матчей. До победы над «громобойцами» баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:107), «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» поднялся на 8 место при 10 победах и 9 поражениях.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, который в 21 матче выиграл лишь три матча. Остальные 18 встреч для техасцев завершились со знаком минус.

Проигрышная серия команды уже составляет 16 матчей. В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли «Чикаго» (112:121).

В последний раз «Сан-Антонио» побеждал 3 ноября, было это в игре против «Финикса» (132:121).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.31, победа «Сан-Антонио» — 3.92.

Прогноз: В этом матче фаворитом пары считается «Хьюстон», который должен разобраться со слабым клубом из Техаса.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-12) с коэффициентом 2.60.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 227.5 с коэффициентом 2.10.