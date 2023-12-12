ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анастасия ТихоноваТихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры Сонг Ядонг и Крис ГутьерресЯдонг прошел Гутьерреса, Раунтри финишировал Смита. Обзор карда UFC Shanghai Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 17:20
    • Представитель Миранчука: Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода из «Аталанты»
  • 17:02
    • Агент Барриоса: Вильмар останется в «Зените»
  • 15:17
    • Стали известны планы «Спартака» на зиму
  • 15:22
    • Ибрагимович сообщил о возвращении в «Милан»
  • 13:12
    • ФИФА показала мяч для клубного ЧМ-2023
  • 12:40
    • «Црвена Звезда» предлагает должность заместителю гендиректора «Динамо» Бувачу
  • 08:28
    • «Вашингтон» одолел «Чикаго», у Овечкина результативная передача
    Все новости спорта

    «Хьюстон» разберется с аутсайдеров конференции?

    «Хьюстон» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 12 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» одержал новую победу в регулярном чемпионате, переиграв в гостях «Денвер» (114:106). Лучший коэффициент полезности действия — у Фреда Ванвлита, который набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

    До этого баскетболисты из Хьюстона смогли выиграть у «Оклахомы» (110:101). Канадский форвард Диллон Брукс сыграл важную роль, набрав в матче 23 очка.

    А еще это победой «ракеты» прервали черную полосу из трех матчей. До победы над «громобойцами» баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:107), «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» поднялся на 8 место при 10 победах и 9 поражениях.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, который в 21 матче выиграл лишь три матча. Остальные 18 встреч для техасцев завершились со знаком минус.

    Проигрышная серия команды уже составляет 16 матчей. В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли «Чикаго» (112:121).

    В последний раз «Сан-Антонио» побеждал 3 ноября, было это в игре против «Финикса» (132:121).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.31, победа «Сан-Антонио» — 3.92.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В этом матче фаворитом пары считается «Хьюстон», который должен разобраться со слабым клубом из Техаса.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-12) с коэффициентом 2.60.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 227.5 с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Раднички — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коньяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Портсмут — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тенерифе — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шарлотт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» разберется с аутсайдеров конференции?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры