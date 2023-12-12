«Хьюстон»
«Хьюстон» одержал новую победу в регулярном чемпионате, переиграв в гостях «Денвер» (114:106). Лучший коэффициент полезности действия — у Фреда Ванвлита, который набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.
До этого баскетболисты из Хьюстона смогли выиграть у «Оклахомы» (110:101). Канадский форвард Диллон Брукс сыграл важную роль, набрав в матче 23 очка.
А еще это победой «ракеты» прервали черную полосу из трех матчей. До победы над «громобойцами» баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:107), «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121).
В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» поднялся на 8 место при 10 победах и 9 поражениях.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, который в 21 матче выиграл лишь три матча. Остальные 18 встреч для техасцев завершились со знаком минус.
Проигрышная серия команды уже составляет 16 матчей. В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Сан-Антонио» проиграли «Чикаго» (112:121).
В последний раз «Сан-Антонио» побеждал 3 ноября, было это в игре против «Финикса» (132:121).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.31, победа «Сан-Антонио» — 3.92.
Прогноз: В этом матче фаворитом пары считается «Хьюстон», который должен разобраться со слабым клубом из Техаса.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-12) с коэффициентом 2.60.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 227.5 с коэффициентом 2.10.