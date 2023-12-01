Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 1 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оклахома»

«Оклахома» постепенно теряет позиции в таблице Западной конференции. «Громобойцы» потерпели второе поражение подряд, сначала уступили «Филадельфии» (123:127), а затем прориграли «Миннесоте» (103:106).

Таким образом прервалась шестиматчевая победная серия «Оклахомы». Ранее команда выиграла у «Чикаго» (116:102), «Голден Стэйт» (130:123, 128:109), «Сан-Антонио» (123:87), «Портленда» (134:91) и «Финикса» (111:99).

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«Оклахома» опустилась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 6 поражений.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» поднялся на 7 место таблицы в Западной конференции. В рамках минувшего игрового дня «озёрники» выиграли у «Детройта» (133:107).

Вклад в победу «Лейкерс» внёс Д'Анджело Расселл, защитник команды набрал 35 очков, сделал 4 подбора и отдал 9 передач.

В составе команды есть травмированные баскетболисты. Из-за травмы колена в лазарете оказался Гейб Винсент, у Кэмерона Реддиша — травма паха. Под вопросом участие Джарреда Вандербилта, у которого травма пятки. Не сможет сыграть форвард Руи Хатимура, который получил травму лица.

В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место, одержав 11 побед и потерпев 8 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.42, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.18.

Прогноз: «Оклахома» хоть и проиграла два матча подряд, но способна сыграть на победу. «Лос-Анджелес Лейкерс» — не подарок и вполне может дать бой сопернику. Шансы соперников абсолютно равны. Победитель пары наверняка добьется минимальной виктории.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.10.