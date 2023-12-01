ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс» 6:0. Онлайн Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin
  • 14:49
    • Источник: Галактионов дисквалифицирован на 2 игры по решению КДК РФС
  • 13:31
    • Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
  • 12:45
    • Экс-игрок сборной России подал иск на 5 млн рублей в отношении МВД за фальсификацию видео с наркотиками
  • 12:09
    • Жамнов отреагировал на информацию о возможном переходе Ковальчука в «Спартак»
  • 11:11
    • Аршавин и Жирков могут стать тренерами в Матче звезд Кубка России
  • 11:05
    • Стало известно, когда Скалони может покинуть сборную Аргентины
  • 10:11
    • Промес представит «Спартак» в Матче звезд Кубка России
    Все новости спорта

    Кто окажется ближе к победе?

    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»
    Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 1 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 01 Декабря 2023 года

    «Оклахома»

    «Оклахома» постепенно теряет позиции в таблице Западной конференции. «Громобойцы» потерпели второе поражение подряд, сначала уступили «Филадельфии» (123:127), а затем прориграли «Миннесоте» (103:106).

    Таким образом прервалась шестиматчевая победная серия «Оклахомы». Ранее команда выиграла у «Чикаго» (116:102), «Голден Стэйт» (130:123, 128:109), «Сан-Антонио» (123:87), «Портленда» (134:91) и «Финикса» (111:99).

    Все прогнозы на НБА

    «Оклахома» опустилась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 6 поражений.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» поднялся на 7 место таблицы в Западной конференции. В рамках минувшего игрового дня «озёрники» выиграли у «Детройта» (133:107).

    Вклад в победу «Лейкерс» внёс Д'Анджело Расселл, защитник команды набрал 35 очков, сделал 4 подбора и отдал 9 передач.

    В составе команды есть травмированные баскетболисты. Из-за травмы колена в лазарете оказался Гейб Винсент, у Кэмерона Реддиша — травма паха. Под вопросом участие Джарреда Вандербилта, у которого травма пятки. Не сможет сыграть форвард Руи Хатимура, который получил травму лица.

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 7 место, одержав 11 побед и потерпев 8 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Оклахомы» — 1.42, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.18.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Оклахома» хоть и проиграла два матча подряд, но способна сыграть на победу. «Лос-Анджелес Лейкерс» — не подарок и вполне может дать бой сопернику. Шансы соперников абсолютно равны. Победитель пары наверняка добьется минимальной виктории.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.20.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Севастова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соуза — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван Аш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч АЕК — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Олимпия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Штурм — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто окажется ближе к победе?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры