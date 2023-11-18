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    Никола Йокич принесет новую победу «Денверу»?

    «Нью-Орлеан» — «Денвер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 18 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Ноября 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» по-прежнему не может рассчитывать на трех своих баскетболистов: это Жозе Альварадо (травма лодыжки), Трэй Мерфи (травма колена) и Си Джей Макколлум (травма груди).

    Команда из Луизианы прервала проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. «Нью-Орлеан» на своей арене нанес поражение «Далласу» (131:110). Победу команде принесли результативные действия Брэндона Ингрэма, который набрал 25 очков, сделал 9 подборов и отдал 7 передач.

    В последних играх «пеликаны» допустили пять поражений подряд. Уступили «Атланте» (105:123), «Денверу» (116:134) и «Миннесоте» (101:122), «Хьюстону» (101:104). Новое поражение «Нью-Орлеан» потерпел в поединке против «Далласа» (124:136).

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 10 место, одержав 5 побед и потерпев 6 поражений.

    «Денвер»

    «Денвер» начал новую победную серию матчем против «Лос-Анджелес Клипперс» (111:108). Вклад в победу «наггетсов» внёс Никола Йокич, центровому не хватило одной передачи до трипл-дабла: 32 очка, 16 подборов и 9 передач.

    В последние пять игр «Денвера» входият также победы «Голден Стэйт» (108:105), «Нью-Орлеану» (134:116) и «Чикаго» (123:101). Было и фиаско в матче против «Хьюстона» (104:107).

    Канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил мышечную травму в последнем поединке с «Чикаго» (123:101). Игрок и 10 минут не провел на площадке. В поединке против «Нью-Орлеана» Мюррэй не сыграет.

    В предстоящей игре также не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

    На данный момент «Денвер» является лидером Западной конференции, одержав 9 побед и потерпев 2 проигрыша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Орлеан» — 2.58, победа «Денвера» — 1.59.

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    Прогноз: «Нью-Орлеан» хоть и выграл в последнем матче, но шансов на успех в матче с «Денвером» у «пеликанов» практически нет. Лидер «наггетсов» Никола Йокич может сыграть ключевую роль в матче.

    Ставка: Фора «Денвера» (-6) с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Нью-Орлеан» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Никола Йокич принесет новую победу «Денверу»?
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