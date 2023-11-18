Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 18 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» по-прежнему не может рассчитывать на трех своих баскетболистов: это Жозе Альварадо (травма лодыжки), Трэй Мерфи (травма колена) и Си Джей Макколлум (травма груди).

Команда из Луизианы прервала проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. «Нью-Орлеан» на своей арене нанес поражение «Далласу» (131:110). Победу команде принесли результативные действия Брэндона Ингрэма, который набрал 25 очков, сделал 9 подборов и отдал 7 передач.

В последних играх «пеликаны» допустили пять поражений подряд. Уступили «Атланте» (105:123), «Денверу» (116:134) и «Миннесоте» (101:122), «Хьюстону» (101:104). Новое поражение «Нью-Орлеан» потерпел в поединке против «Далласа» (124:136).

Все прогнозы на НБА

В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 10 место, одержав 5 побед и потерпев 6 поражений.

«Денвер»

«Денвер» начал новую победную серию матчем против «Лос-Анджелес Клипперс» (111:108). Вклад в победу «наггетсов» внёс Никола Йокич, центровому не хватило одной передачи до трипл-дабла: 32 очка, 16 подборов и 9 передач.

В последние пять игр «Денвера» входият также победы «Голден Стэйт» (108:105), «Нью-Орлеану» (134:116) и «Чикаго» (123:101). Было и фиаско в матче против «Хьюстона» (104:107).

Канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил мышечную травму в последнем поединке с «Чикаго» (123:101). Игрок и 10 минут не провел на площадке. В поединке против «Нью-Орлеана» Мюррэй не сыграет.

В предстоящей игре также не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

На данный момент «Денвер» является лидером Западной конференции, одержав 9 побед и потерпев 2 проигрыша.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Орлеан» — 2.58, победа «Денвера» — 1.59.

Прогноз: «Нью-Орлеан» хоть и выграл в последнем матче, но шансов на успех в матче с «Денвером» у «пеликанов» практически нет. Лидер «наггетсов» Никола Йокич может сыграть ключевую роль в матче.

Ставка: Фора «Денвера» (-6) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.20.