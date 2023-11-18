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    Продлит ли «Хьюстон» победную серию?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон». Ставка (к. 3.51) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 18 ноября. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    В предстоящей игре против «Хьюстона» не смогут сыграть два игрока. С травмами в лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» находятся защитник Брэндон Бостон и центровой Мэйсон Пламли.

    «Парикмахеры» не могут выиграть уже шестой матч подряд, в рамках минувшего игрового дня «Клипперс» уступили на выезде «Денверу» (108:111). Несмотря на поражение в этом матче отметим результативные действия в исполнении Пол Джорджа. Форвард команды стал лучшим игроком матча, забросив 35 очков.

    В проигранную серию игр также входят неудачные игры против «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130), «Нью-Йорку» (97:111), «Бруклину» (93:100), «Далласу» (126:144) и «Мемфису» (101:105).

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    «Лос-Анджелес Клипперс» опустился на 12-е место в Западной конференции при трех победах и семи поражениях.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 5 место в Западной конференции при 6 победах и 3 поражениях. К слову, команда поднялась в турнирной таблице, благодаря выигрышной серии, которая состоит из шести встреч.

    В домашней серии игр «ракеты» выиграли у «Шарлотт» (128:119), «Сакраменто» (107:89, 122:97), «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:94), «Нью-Орлеан» (104:101).

    В последней игре «Хьюстон» нанес поражение лидеру Западной конференции «Денверу»(107:104). Ключевую роль в победе команды сыграл Фред Ванвлит, который набрал 26 очков в матче.

    В предстоящей игре с «Лос-Анджелес Клипперс» не смогут сыграть ключевые игроки «Хьюстона» Виктор Оладипо (травма колена) и Амен Томпсон (травма лодыжки).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.36, победа «Хьюстона» — 3.51.

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    Прогноз: «Хьюстон» набрал ход, победа над «Денвером» может вдохновить баскетболистов клуба. Ставим на викторию гостевой команды.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 3.51.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе «Хьюстона».

    Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+8.5) с коэффициентом 1.80.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (3.51), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Хьюстон» победную серию?
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