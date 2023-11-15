В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» продолжает проигрывать один матч за другим, но удивительного в этом ничего нет, поскольку количетсво травмированных игроков зашкаливает.

Хотя, как раз перед матчем с «Атлантой», два важных игрока, возможно, смогут принять участие в поединке, а это значительная помощь Каннингему, потеющему в каждом поединке.

У «Пистонз» уже восемь поражений подряд, а в последнем поединке против «Чикаго» у клуба из Мичигана вообще не было никаких шансов на успех.

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В предстоящей встрече против «Атланты» шансов победить также не очень много, но если вернуться Моррис и Дюрен, то об этом вполне можно помечтать.

«Атланта»

«Атланта» в последних поединках играет с переменным успехом, но все же задор команды Макмиллана чувствуется в каждой игре.

В последней игре против «Майами» у клуба из Флориды не получилось сыграть в свой пик-н-рольный баскетбол, поэтому дружина из Джорджии проиграла.

Похожее было и в проигранном поединке против «Оклахомы». Когда «Тандер» играли в быстрый выход из обороны и блокирует проход чужого большого в «краску», то у «ястребов» возникали проблемы.

В предстоящей игре против «Пистонс» гости имеют хорошие шансы на успех, но хозяева могут выдать воодушевленный матч на фоне возвращающихся игроков основы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.32, победа «Атланты» — 1.62.

Прогноз: «Детройт» приложит максимум усилий, чтобы победить.

Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.27.