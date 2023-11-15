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    «Детройт» прервет проигрышную серию?

    «Детройт» — «Атланта». Ставка (2.32) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Атланта»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    «Детройт» продолжает проигрывать один матч за другим, но удивительного в этом ничего нет, поскольку количетсво травмированных игроков зашкаливает.

    Хотя, как раз перед матчем с «Атлантой», два важных игрока, возможно, смогут принять участие в поединке, а это значительная помощь Каннингему, потеющему в каждом поединке.

    У «Пистонз» уже восемь поражений подряд, а в последнем поединке против «Чикаго» у клуба из Мичигана вообще не было никаких шансов на успех.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящей встрече против «Атланты» шансов победить также не очень много, но если вернуться Моррис и Дюрен, то об этом вполне можно помечтать.

    «Атланта»

    «Атланта» в последних поединках играет с переменным успехом, но все же задор команды Макмиллана чувствуется в каждой игре.

    В последней игре против «Майами» у клуба из Флориды не получилось сыграть в свой пик-н-рольный баскетбол, поэтому дружина из Джорджии проиграла.

    Похожее было и в проигранном поединке против «Оклахомы». Когда «Тандер» играли в быстрый выход из обороны и блокирует проход чужого большого в «краску», то у «ястребов» возникали проблемы.

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    В предстоящей игре против «Пистонс» гости имеют хорошие шансы на успех, но хозяева могут выдать воодушевленный матч на фоне возвращающихся игроков основы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.32, победа «Атланты» — 1.62.

    Прогноз: «Детройт» приложит максимум усилий, чтобы победить.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.27.

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    «Детройт» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» прервет проигрышную серию?
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