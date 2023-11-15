Денвер. «Болл Арена». Дата — 15 ноября. Время — 06:00 по мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» потерпел второе поражение в сезоне, уступив на выезде «Хьюстону» (104:107). Несмотря на неудачную игру «наггетсы» сохранили лидерство в Западной конференции при восьми победах и двух поражениях.

Таким образом прервалась выигрышная серия «Денвера», которая состояла из четырех матчей. Ранее «самородки» нанесли поражения «Голден Стэйт» (108:105), «Нью-Орлеану» (134:116), «Чикаго» (123:101) и «Далласу» (125:114).

Канадский защитник «Денвера» Джамал Мюррэй получил мышечную травму в последнем поединке с «Чикаго» (123:101). Игрок и 10 минут не провел на площадке. В поединке против «Клипперс» Мюррэй не сыграет.

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В предстоящей игре против «Лос-Анджелес Клипперс» также не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» опустился с 9-го на 11-е место в Западной конференции при трех победах и шести поражениях.

«Парикмахеры» не могут выиграть уже пятый матч подряд: проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:130), «Нью-Йорку» (97:111), «Бруклину» (93:100), «Далласу» (126:144) и «Мемфису» (101:105).

В предстоящей игре против «Денвера» не смогут сыграть два игрока. С травмами в лазарете «Лос-Анджелес Клипперс» находятся защитник Брэндон Бостон и центровой Мэйсон Пламли.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Денвера» — 1.46, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.02.

Прогноз: «Денвер» — фаворит матч и должен одержать победу в противостоянии с «парикмахерами». Ставим на минусовую фору «самородков».

Ставка: Фора «Денвера» (-6) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно ождать от встречи крупной победы в исполнении баскетболистов «Денвера».

Альтернативная ставка: П1 с преимуществом в 6 и более очков с коэффициентом 1.97.