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    Возьмет ли «Финикс» реванш за поражение?

    «Финикс» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 3 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Ноября 2023 года

    «Финикс»

    Один из лидеров «Финикса» Девин Букер по-прежнему находится в лазарете из-за травмы ноги. Травмировался баскетболист в стартовом матче регулярного чемпионата против команды «Голден Стэйт». Эту встречу «солнечные» выиграли со счетом 108:104.

    После матча с «Голден Стэйт» Девин Букер пропустил матчи с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:100), «Ютой» (126:104) и «Сан-Антонио» (114:115).

    На больничной койке «Финикса» также Дэмион Ли Ли. Перед стартом официального сезона защитник «Санз» травмировал колено в контрольной игре с «Лос-Анджелес Лейкерс». Под вопросом участие защитника Брэдли Била, у которого травма спины.

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Финикс» занимает 8 место в Западной конференции при двух победах и двух поражений.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 11 место при двух победах и двух поражениях.

    В рамках минувшего игрового дня «Сан-Антонио» с трудом, но переиграл «Финикс» на его же территории (115:114). Важную роль в победе «шпор» сыграл Келдон Джонсон. Форвард набрал 27 очков, сделал 3 подбора и отдал 4 передачи.

    «Сан-Антонио» уже провел четыре матча в новом сезоне НБА. Команда обыграла «Хьюстон» (126:122), но уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (83:123) и «Далласу» (119:126).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикс» — 1.35, победа «Сан-Антонио» — 3.60.

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    Прогноз: Соперники сыграют во втором матче подряд. Место действия все тоже — арена «Футпринт Центр». У «Финикса» есть жажда реванша после неожиданного поражения в матче с «Сан-Антонио». Получится ли? Покажет игра. Ставим на победу «Финикса» с форой (-8).

    Ставка: Фора «Финикса» (-8) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: 229 — столько очков на двоих забросили «Финикс» и «Сан-Антонио». Можно сыграть на результативности матча, команды точно не будут отсиживаться в обороне.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228 с коэффициентом 2.17.

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    «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Финикс» реванш за поражение?
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