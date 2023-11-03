Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 3 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Один из лидеров «Финикса» Девин Букер по-прежнему находится в лазарете из-за травмы ноги. Травмировался баскетболист в стартовом матче регулярного чемпионата против команды «Голден Стэйт». Эту встречу «солнечные» выиграли со счетом 108:104.

После матча с «Голден Стэйт» Девин Букер пропустил матчи с «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:100), «Ютой» (126:104) и «Сан-Антонио» (114:115).

На больничной койке «Финикса» также Дэмион Ли Ли. Перед стартом официального сезона защитник «Санз» травмировал колено в контрольной игре с «Лос-Анджелес Лейкерс». Под вопросом участие защитника Брэдли Била, у которого травма спины.

Все прогнозы на НБА

На данный момент «Финикс» занимает 8 место в Западной конференции при двух победах и двух поражений.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 11 место при двух победах и двух поражениях.

В рамках минувшего игрового дня «Сан-Антонио» с трудом, но переиграл «Финикс» на его же территории (115:114). Важную роль в победе «шпор» сыграл Келдон Джонсон. Форвард набрал 27 очков, сделал 3 подбора и отдал 4 передачи.

«Сан-Антонио» уже провел четыре матча в новом сезоне НБА. Команда обыграла «Хьюстон» (126:122), но уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (83:123) и «Далласу» (119:126).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Финикс» — 1.35, победа «Сан-Антонио» — 3.60.

Прогноз: Соперники сыграют во втором матче подряд. Место действия все тоже — арена «Футпринт Центр». У «Финикса» есть жажда реванша после неожиданного поражения в матче с «Сан-Антонио». Получится ли? Покажет игра. Ставим на победу «Финикса» с форой (-8).

Ставка: Фора «Финикса» (-8) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: 229 — столько очков на двоих забросили «Финикс» и «Сан-Антонио». Можно сыграть на результативности матча, команды точно не будут отсиживаться в обороне.

Альтернативная ставка: Тотал больше 228 с коэффициентом 2.17.