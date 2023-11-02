Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 2 ноября. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин восстановился от травмы и лодыжки и сможет выступить в поединке против «Сакраменто». Однако под вопросом участие двух других игроков. С травмами колена в лазарете команды находятся Джонатан Куминга и Клей Томпсон.

В стартовом туре регулярного чемпионата калифорнийцы на домашней площадке проиграли «Финиксу» (104:108). В упорной борьбе стоит отметить игру лидера «Голден Стэйт» Стефа Карри, который набрал 27 очков.

Затем «золотые» выдали победную серию из трех матчей. В выездных встречах «Голден Стэйт» одержал победы над «Сакраменто» (122:114), «Хьюстоном» (106:95) и «Нью-Орлеан» (130:102).

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В поединке с «пеликанами» в составе «Голден Стэйт» результативностью отметился Стефен Карри. Защитник набрал 42 очка, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 4 место в Западной конференции.

«Сакраменто»

В топ-6 Западной конференции входит «Сакраменто» при двух победах и одном проигрыше. «Короли» проиграли только «Голден Стэйт» (114:122).

Первую победу в регулярном чемпионате «короли» одержали над командой «Юта» (130:114). Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс сыграл важную роль в победе команды, в кольцо «музыкантов» Барнс отправил 33 очка.

Тяжелой получилась игра против «Лос-Анджелес Лейкерс», которую баскетболисты «Сакраменто» выиграли лишь в овертайме (132:127). Основное время поединка завершилось вничью (115:115).

Ключевую роль в поединке сыграл Де’Аарон Фокс, оформивший 37 очко. До дабл-дабла защитнику «Сакраменто» не хватило двух передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.39, победа «Сакраменто» — 3.38.

Прогноз: Стефен Карри — главная ударная сила «Голден Стэйт», баскетболист, который способен принести победу своей команде. У «Сакраменто» свой лидер, который может сыграть важную роль. Речь о баскетболисте Де’Аарон Фоксе. Ставим на то что «Голден Стэйт» или «Сакраменто» выиграют с небольшим преимуществом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: В прошлой личной встрече команды забросили друг другу 246 очков. Ожидаем результативную игру и во второй дуэли противостояния «Голден Стэйт» и «Сакраменто».

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 3.05.