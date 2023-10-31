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    «Бостон» продлит выигрышную серию

    «Вашингтон» — «Бостон». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 октября 2023 года

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    Вашингтон. «Капитал Уан Арена». Дата — 31 октября. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Октября 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» одержал первую победу в регулярном чемпионате. В домашних стенах «колдуны» переиграли «Мемфис» (113:106). Вклад в победу команды внес Джордан Пул, набрав 27 очков. До этого баскетболисты «Вашингтона» уступили «Индиане» (120:143).

    По-прежнему покинуть лазарет команды не могут Джон Дэвис и Ландри Шамет. У игроков травмы локтя и пальца соответственно.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 7 место при одной победе и одном проигрыше.

    «Бостон»

    «Бостон» входит в группу лидеров Востока, занимая третью строчку. Выше только «Индиана» и «Орландо». На старте сезоне «кельты» выиграли две встречи. Были обыграны «Нью-Йорк»
    (108:104) и «Майами» (119:111).

    В матче против «Майами» ключевую роль сыграл Деррик Уайт. Защитник «Бостона» набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.

    Выигрышная серия «Бостона» увеличилась до пяти матчей. Помимо двух официальных встреч в рамках регулярного чемпионата «Селтикс» также нанес поражение «Шарлотт» (127:99), «Нью-Йорку» (123:110) и «Филадельфии» (112:101).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 5.11, победа «Бостона» — 1.22.

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    Прогноз: «Бостон» — явный фаворит пары, «кельты» возможно, не встретят сопротивления со сторона «Вашингтона». Ожидаем крупной и уверенной победы «Селтикса».

    Ставка: Фора «Бостона» (-9.5) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на результативности матча.В среднем за игру «Вашингтон» и «Бостон» забрасывают 215-220 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 229.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» продлит выигрышную серию
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