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    «Чикаго» уедет из Индианаполиса без победы?

    «Индиана» — «Чикаго». Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Чикаго»
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    «Торонто» — «Чикаго»
    Индианаполис. «Гейнбридж Филдхаус». Дата — 31 октября. Время — 02:00 по мск. «Индиана» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    «Иноходцы» условные лидеры Восточной конференции. «Индиана» входит в топ-3 клуба, которые одержали две победы в стартовых матчах регулярного чемпионата и не потерпели еще ни одного проигрыша.

    В домашних стенах «Индиана» обыграла «Вашингтон» (143:120), а в гостях была одержана победа над «Кливлендом» (125:113).

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    В этой встрече лучшим игроком в составе «Пэйсерс» стал Аарон Несмит, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

    «Чикаго»

    «Чикаго» потерпел второе фиаско в НБА сезона 2023/2024. После неудачной игры с «Оклахомой» (104:124), иллинойсцы уступили в поединке против «Детройта» (102:118).

    За плечами «Чикаго» есть и одна победа. «Быки» нанесли поражение «Торонто» (104:103). Игра выдалась сложной, победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (93:93).

    Впереди игра против «Индианы». Под вопросом участие одного из лидеров «Чикаго» — Зак Лавин травмировал спину в матчес с «Детройтом». После 37 минуты матча защитник команды из Иллинойса не смог продолжить игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.63, победа «Чикаго» — 2.48.

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    Прогноз: «Чикаго» с трудом даются игры в новом сезоне регулярного чемпионата. Команда добилась тяжелой победы над «Торонто» и крупно проиграла «Детройту» и «Оклахоме». В соперниках — «Индиана», которая проводит ударный отрезок. Ставим на уверенную победу команды из Индианаполиса.

    Ставка: Фора «Индианы» (-7) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Индиана» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» уедет из Индианаполиса без победы?
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