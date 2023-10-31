Индианаполис. «Гейнбридж Филдхаус». Дата — 31 октября. Время — 02:00 по мск. «Индиана» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Иноходцы» условные лидеры Восточной конференции. «Индиана» входит в топ-3 клуба, которые одержали две победы в стартовых матчах регулярного чемпионата и не потерпели еще ни одного проигрыша.

В домашних стенах «Индиана» обыграла «Вашингтон» (143:120), а в гостях была одержана победа над «Кливлендом» (125:113).

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В этой встрече лучшим игроком в составе «Пэйсерс» стал Аарон Несмит, который отправил в кольцо соперника 26 очков.

«Чикаго»

«Чикаго» потерпел второе фиаско в НБА сезона 2023/2024. После неудачной игры с «Оклахомой» (104:124), иллинойсцы уступили в поединке против «Детройта» (102:118).

За плечами «Чикаго» есть и одна победа. «Быки» нанесли поражение «Торонто» (104:103). Игра выдалась сложной, победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (93:93).

Впереди игра против «Индианы». Под вопросом участие одного из лидеров «Чикаго» — Зак Лавин травмировал спину в матчес с «Детройтом». После 37 минуты матча защитник команды из Иллинойса не смог продолжить игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.63, победа «Чикаго» — 2.48.

Прогноз: «Чикаго» с трудом даются игры в новом сезоне регулярного чемпионата. Команда добилась тяжелой победы над «Торонто» и крупно проиграла «Детройту» и «Оклахоме». В соперниках — «Индиана», которая проводит ударный отрезок. Ставим на уверенную победу команды из Индианаполиса.

Ставка: Фора «Индианы» (-7) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 1.91.