Атланта. «Стейт Фарм Арена». Дата — 31 октября. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» прервала проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей. На выезде команда переиграла «Милуоки» (127:110). Решающую роль в поединке сыграл Трей Янг. Защитник «Хокс» оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

А стартовала «Атланта» в регулярном чемпионате с двух поражений: уступили «Нью-Йорку» (120:126) и «Шарлотт» (110:116).

На данный момент «Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции при одной победе и двух поражениях.

Все прогнозы на НБА

Начало сезона в составе «Атланты» пропустил Уэсли Мэттьюз. Защитник команды не сыграл в первых трех матчах из-за травмы икры, которую баскетболист получил в последней контрольной игре с «Филадельфией».

«Миннесота»

«Миннесота» одержала первую победу в регулярном чемпионате и улучшила положение в турнирной таблице. В Западной конференции «лесные» волки идут на 9-м месте.

В рамках второго игрового дня турнира «Миннесота» переиграла «Майами» со счётом 106:90. В этом поединке результативностью отметился Наз Райд. Центровой «Тимбервулвз» отправил в кольцо соперника 25 очков. До дабл-дабла игроку не хватило двух подборов.

Под вопросом участие в стартовой игре НБА Джейдена Макдэниелса. У форварда травма икры, получил он ее в товарищеском матче против «Далласа», который прошел 5 октября.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Атланты» — 2.24, победа «Миннесоты» — 1.75.

Прогноз: После победы над «Милуоки», баскетболисты «Атланты» могут поймать кураж. Трей Янг может снова проявить свои лидерские качества и принести команде победу. Ставим на победу принимающей стороны.

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.24.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 1.97.