Вашингтон. «Капитал Уан Арена». Дата — 29 октября. Время — 02:00 по мск. «Вашингтон» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» с поражения стартовал в новом сезоне регулярного чемпионата. В рамках первого игрового дня «волшебники» проиграли «Индиане» (120:143).

Несмотря на поражение в составе «Вашингтона» отметим результативные действия Кайла Кузмы. Форвард «Уизардс» набрал 25 очков.

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В предстоящем матче против «Мемфиса», «Вашингтону» не смогут помочь Джон Дэвис и Ландри Шамет. У игроков травмы локтя и пальца соответственно.

«Мемфис»

Без Стивена Адамса и Джа Моранта «Мемфис» продолжает терпеть бедствие в регулярном чемпионате. Команда из штата Теннесси на старте сезона проиграла два матча.

В домашней серии игр «Мемфис» потерпел два фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (104:111) и «Денвером» (104:108).

Напомним, что Стивену Адамсу нужна операция на задней крестообразной связке правого колена. Есть вероятность, что новозеландец выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы.

Джа Морант отбывает 25-ти матчевую дисквалификацию из-за скандала, связанного с его персоной. Морант был замечен с пистолетом в руках на трансляции в режиме Live его друга в социальной сети.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Вашингтона» — 2.10, победа «Мемфиса» — 1.85.

Прогноз: «Мемфис» хоть и фаворит пары, но без Адамса и Моранта «гриззли» будет сложно добиться успеха. Это показали и стартовые матчи регулярного первенства. «Вашингтон» может воспользоваться обескровленным составеом «Мемфиса». Ставим на победу «Вашингтона».

Ставка: Победа «Нью-Орлеана» с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на форе «Вашингтона», чтобы подстраховаться.

Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+2.5) с коэффициентом 1.81.